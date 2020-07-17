‘İstanbul’da deniz ulaşımı bitme noktasına getirildi’
Bir deniz şehri olan İstanbul'da şehir içi deniz ulaşımında yeterli verim alınamıyor. İstatistikler İstanbul'da deniz ulaşımı oranının yüzde 3'ten daha az olduğunu gösteriyor. TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Yunus Can, sorunun kaynağında yıllardır sürdürülen ulaşım politikalarının olduğunu söyledi.
Yunus Can'a göre İstanbul'da bugüne kadar deniz ulaşımını bitme noktasına getirecek çalışmalar yapıldı. Belgesel niteliği taşıyan haberimizde İstanbul’un deniz ulaşımı sorununa odaklanıyoruz.