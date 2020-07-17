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‘İstanbul’da deniz ulaşımı bitme noktasına getirildi’
İstanbul ilk olarak 1828 yılında vapurla tanışmıştı. Bir deniz şehri olan İstanbul'da, 1844 yılında 19 bin kayık vardı. Şehrin deniz ulaşımı tarihi, yüzyıllar öncesine kadar uzanıyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada, deniz ulaşımının rolü, gölgede kalmış durumda.
Yaşar ÖZER
Yaşam 17 Temmuz 2020 - 09:54

Bir deniz şehri olan İstanbul'da şehir içi deniz ulaşımında yeterli verim alınamıyor. İstatistikler İstanbul'da deniz ulaşımı oranının yüzde 3'ten daha az olduğunu gösteriyor. TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Yunus Can, sorunun kaynağında yıllardır sürdürülen ulaşım politikalarının olduğunu söyledi.

Yunus Can'a göre İstanbul'da bugüne kadar deniz ulaşımını bitme noktasına getirecek çalışmalar yapıldı. Belgesel niteliği taşıyan haberimizde İstanbul’un deniz ulaşımı sorununa odaklanıyoruz.

Son güncelleme: 18:05 - 21.07.2020
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