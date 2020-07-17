‘İstanbul’da deniz ulaşımı bitme noktasına getirildi’

İstanbul ilk olarak 1828 yılında vapurla tanışmıştı. Bir deniz şehri olan İstanbul'da, 1844 yılında 19 bin kayık vardı. Şehrin deniz ulaşımı tarihi, yüzyıllar öncesine kadar uzanıyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada, deniz ulaşımının rolü, gölgede kalmış durumda.