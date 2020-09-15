İstanbul’da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor

Evde izolasyon kurallarını ihlal eden corona virüsü hastaları dün itibariyle polis ekipleri tarafından yakalanarak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

KENDİ İSTEKLERİYLE YERLEŞEN HASTALAR DA MEVCUT



İstanbul’un çeşitli ilçelerinde karantina ihlali yapan hastalar ambulansla Sancaktepe’de bulunan 650 yatak kapasiteli öğrenci yurduna getirildi. Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi.

Polis ekipleri yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Hastaların ve hastalık şüphesi bulunanların yurda yerleştirilmesi tüm gün devam etti. Sancaktepe’de bulunan karantina yurdu havadan da fotoğraflandı.(DHA)