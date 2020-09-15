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İstanbul’da karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştiriliyor
İstanbul'da karantina ihlali yapanlar polis ekipleri eşliğinde ambulansla öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.
Yaşam 15 Eylül 2020 - 11:43

Evde izolasyon kurallarını ihlal eden corona virüsü hastaları dün itibariyle polis ekipleri tarafından yakalanarak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

KENDİ İSTEKLERİYLE YERLEŞEN HASTALAR DA MEVCUT

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde karantina ihlali yapan hastalar ambulansla Sancaktepe’de bulunan 650 yatak kapasiteli öğrenci yurduna getirildi. Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda yerleştiği öğrenildi.

FOTO:DHA

Polis ekipleri yurdun çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.  Hastaların ve hastalık şüphesi bulunanların yurda yerleştirilmesi tüm gün devam etti. Sancaktepe’de bulunan karantina yurdu havadan da fotoğraflandı.(DHA)

Son güncelleme: 12:04 - 15.09.2020
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