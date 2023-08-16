İstanbul’da kaybolan köpek Keşan’da bulundu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 1 hafta önce kaybolan husky (Sibirya kurdu) cinsi 14 aylık 'Oreo' isimli köpek, kaybolduğu yerden 213 kilometre uzaklıktaki Edirne'nin Keşan ilçesinde bulundu.

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Keşan’da Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde klinik işleten veteriner hekim Batuhan Çalışkan, iş yerinin önüne gelen bitkin haldeki köpeği fark ederek mama ile su verdi.

Çalışkan daha sonra üzerinde çip bulunan köpeğin sahibinin İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan Yemen uyruklu Amr Tareq Gaber Fareaya ait olduğunu belirledi.

Farea ile iletişime geçen Çalışkan, köpeğin bir hafta önce Esenyurt’ta kaybolduğunu öğrendi. Çalışkan, teslim etmek üzere köpeğin sahibini Keşan’a davet etti. Amr Tareq Gaber Farea, ilçeye gelerek köpeğini teslim aldı. Farea, Çalışkan’a köpeğini bulduğu için bin lira verdi. Batuhan Çalışkan ise ödülü Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ne (KE-HAYKO) bağışladı.

“213 KİLOMETRELİK MESAFE VAR”

Batuhan Çalışkan, “Esenyurt ile Keşan arasında 213 kilometrelik mesafe var. Buraya nasıl geldi bilmiyoruz. Biri muhtemelen alıp bahçesine koymak istedi. Onun da elinden kaçmış olabilir. Çok fark senaryolar üretilebilir” dedi. (DHA)