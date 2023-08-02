İstanbul’da sıcaktan bunalan kendini denize attı

İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlardan bazıları denize girdi.

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İstanbul’da etkili olan sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken bazıları da gölgelik alanda dinlendi.

Üsküdar’da denize giren vatandaşlardan Habil Dereci, arkadaşlarıyla sahilde buluşup yüzdüklerini anlattı.



Dereci, “Deniz daha soğuk oluyor ayrıca berrak. Ben bu sahili seviyorum. Burası İstanbul’da daha değişik bir yer. Arkadaşlarım şu an denizde yüzüyor. Sıcak havada böyle serinliyoruz. Haftanın 3 günü buluşup denize giriyoruz” diye konuştu.



Salih Bozdemir de bunaltan sıcaklardan denize girerek rahatladığını belirterek, “Havalar çok sıcak, bu deniz olmazsa mahvolurduk. Evde zaten pişiyoruz. Evlerde klima da yok. Geliyoruz burada arkadaşlarla dostlarımızla beraber serinlemeye çalışıyoruz. Tatil yerlerine gidemiyoruz, çok pahalı. Burada mutluyuz. İyi ki Üsküdar var. Burası sıcak ama denizi soğuk, serin. Yani hava 30 derece ama su serin, 17 derece falan. Herkese gelip burada yüzmesini tavsiye ederim” diye konuştu.

(AA)