İstanbul’da sinemaya gitmemiş çocuk kalmayacak

İBB ve Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Platformu, çocukları sinemayla buluşturuyor. Proje, sanatın dönüştürücü gücünden ilhamla, İstanbul’da sinemaya gitmemiş çocuk kalmamasını sağlamayı hedefliyor. Yapılan araştırmalar, İstanbullu çocukların yarısına yakının sinemayla hiç tanışmadığını gösteriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, sanata erişimi sınırlı olan çocukları kültür merkezlerinde nitelikli filmlerle buluşturuyor. Projede, 2019 yılında kaybettiğimiz sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan anısına kurulan Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Platformu ile işbirliği yapılıyor. Örnek proje, İBB'nin bütçesinden herhangi bir kaynak harcanmadan gerçekleştirilecek.

İLK GÖSTERİM 500 ÇOCUĞA

Proje kapsamındaki ilk film gösterimi 5 Şubat'ta Sultanbeyli Prof. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Gösterimde, Yaşar Paşalı İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencisi 500 çocuk, Hayao Miyazaki’nin sevilen animasyonlarından Küçük Denizkızı Ponyo’yu (Gakenoueno Ponyo) izleyecek.

İSTANBUL'DAKİ ÇOCUKLARIN YARISI SİNEMAYLA TANIŞMADI

Yapılan araştırmalar, Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi konumunda olan Türkiye'de, hiç sinemaya gitmemiş milyonlarca çocuk olduğunu gösteriyor. İstanbul'da ise çocukların yüzde 48'inin sinemaya hiç gitmediği tahmin ediliyor.