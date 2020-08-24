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İstanbul’da sokak hayvanları için ‘banyo etkinliği’ düzenlendi
Yaşadıkları evlerden çeşitli gerekçelerle sokağa atılan zor durumdaki hayvanları kurtarıp tedavi ve bakımlarının ardından yeni sahipleri ile buluşturan Kurtaran Ev Derneği, hafta sonunda toplu banyo etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte ‘Satın alma sahiplen’ mesajı verildi.
Sozcu.com.tr
Yaşam 24 Ağustos 2020 - 11:39

Kurtaran Ev Derneği, Hadımköy Yeşilbayır'daki yaşam alanında sahipsiz köpekler gönüllülerle buluştu. Her köpek gönüllü ekipleri tarafından tek tek şampuanla yıkandı, tarandı, kulak bakımına ihtiyaç duyan hayvanların kulakları farklı ekiplerce tek tek temizlendi.

KÖPEKLER SAHİPLENDİRİLDİ

Bakımların ardından sahiplenilen köpekler yeni evlerine götürüldü. Etkinliğin sonunda gönüllüler tüm hayvanseverlere bir kez daha ‘Satın alma sahiplen' mesajı verdi.

Son güncelleme: 11:59 - 24.08.2020
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