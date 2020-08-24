İstanbul’da sokak hayvanları için ‘banyo etkinliği’ düzenlendi
Kurtaran Ev Derneği, Hadımköy Yeşilbayır'daki yaşam alanında sahipsiz köpekler gönüllülerle buluştu. Her köpek gönüllü ekipleri tarafından tek tek şampuanla yıkandı, tarandı, kulak bakımına ihtiyaç duyan hayvanların kulakları farklı ekiplerce tek tek temizlendi.
KÖPEKLER SAHİPLENDİRİLDİ
Bakımların ardından sahiplenilen köpekler yeni evlerine götürüldü. Etkinliğin sonunda gönüllüler tüm hayvanseverlere bir kez daha ‘Satın alma sahiplen' mesajı verdi.