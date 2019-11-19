“İstanbul’da son 40 yılın en sıcak kasım ayı yaşanıyor”

İstanbul son 40 yılın en sıcak kasım ayını yaşıyor. Ay başından bu yana güneşli ve sıcak günler geçiren İstanbul'da sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerinde. Bu durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığına dikkat çeken Greenpeace tarafından yapılan açıklamada “İstanbul'da yaşadığımız bu güneşli günler hiç doğal değil. Kasım ayının bu anormal sıcağı, insan faaliyetiyle derinleşen iklim değişikliğinden kaynaklanıyor” denildi.

Meteoroloji verilerine göre içinde bulunduğumuz kasım ayında İstanbul’daki sıcaklık ortalaması 21.7 dereceyi gördü. Oysaki 1981’den beri yapılan ölçümler İstanbul’da kasım ayının sıcaklık ortalamasının 11.7 derece olduğunu gösteriyor. İklim değişikliğinin yol açtığı ve doğal olmayan bu durum sadece İstanbul’u kapsamıyor. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin ortalama sıcaklığı son 50 yılda 1.2 derece arttı. Küçük gibi gözüken bu rakam Türkiye'nin ikliminin değiştiğini gösteriyor.

“GÜNEŞLİ GÜNLER HİÇ DOĞAL DEĞİL”

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül yaptığı açıklamada İstanbul’da yaşanan bu güneşli günlerin hiç doğal olmadığına dikkat çekerek “Kasım ayının bu anormal sıcağı, insan faaliyetiyle derinleşen iklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımı ve yüksek karbon salımları sıcaklığı artırıyor, mevsimleri altüst ediyor. İnsan faaliyetleri, halihazırda sanayi öncesi döneme kıyasla gezegenin 1,0 derece ısınmasına sebep oldu” dedi. Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında yer aldığına vurgu yapan Akgül şu uyarılarda bulundu:

“Giderek bir krize dönüşen iklim değişikliği tüm Türkiye’de bize kuraklık ve doğal olmayan afetler olarak geri dönüyor. Bu etkileri yavaşlatmak, bu kötü gidişi durdurmak için Türkiye’nin harekete geçmesi, 3.5 sene önce imzaladığı Paris Anlaşması’nı mecliste acilen onaylaması gerekiyor.”

AĞAÇLAR KASIMDA ÇİÇEK AÇTI

Türkiye'nin ortalama sıcaklığı 1970-1978 yılları arasında 12,7 derece, 1979-1987 yılları arasında 12,8 derece, 1988-1996 yılları arasında 12,8 derece, 1997-2006 yılları arasında 13,4 dereceydi. 2007-2016 yılları arasında ise 13,9 dereceye yükseldi. Türkiye'de iklim değişikliğinin son haftalardaki görülür etkilerinden bazıları şöyle: “Ekim ayında Türkiye’nin neredeyse tamamında sıcaklıklar mevsim normallerinin üstündeydi. 2019 yılındaki sıcaklıklar en az 2018 yılındaki sıcaklıklar kadar yüksek seyrediyor. Türkiye birkaç haftadır şiddetli kuraklığın etkisi altında. Antalya’da nisan ayında çiçek açması gereken ağaçlar kasım ayında çiçek açtı” ifadelerini kullandı.