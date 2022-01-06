İstanbul’da tarihi mezarlıklar yok oluyor

İstanbul Beşiktaş'taki Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sinan Paşa Camii'nin haziresi bakımsızlıktan içler acısı duruma geldi. Hazirede yer alan mezar taşlarının birçoğu kırılmış, yere gömülmüş ve zamanla üzerindeki yazılar okunamaz durumda olduğu görüldü.

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İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sinan Paşa Camii’nin haziresi yıllar içinde bakımsızlıktan dolayı harap olmuş durumda ve kaderine terk edilmiş.

İçeride dönemin şeyhülislamları, askerleri ve katipleri gibi Osmanlı’da önemli devlet insanlarının bulunduğu hazire zamana karşı yenik düşerek onlarca mezar taşı kırılmış.

Bazı mezar taşları parçalanarak büyük bir kısmı toprağa gömülmüş. Hazirenin iç kısmı bazen görevliler tarafından temizlense de birçok noktasında çöpler görmek mümkün.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bakım sorumluluğunda olan alan için araştırmacı-yazar Halid Develioğlu bir an önce restore edilme işlemlerinin yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Restore işlemleri için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile hareket edilip çıkartılan planların koruma kuruluna gönderilmesini ve onay alınması gerektiğini vurguluyor.

“DEFİNECİLERDEN KORUNMASI GEREK”

Mimar Sinan tarafından inşa edilen Beşiktaş Sinan Paşa Camii’nin haziresinde incelemelerde bulunan Develioğlu, şunları söyledi:

“Hazirenin içinde yer alan mezar taşları her geçen gün daha fazla kırılıyor. Bu hazirede şeyh efendiler, âlimler, katipler ve askeri sınıftan kişilerin mezarları bulunuyor. Burada toplumun daha fazla bilinçlendirilerek mezar taşları definecilerden korunması gerekmektedir.”

“Belediyemizin ve devletimizin bu alanı korumaya alması gerekiyor. Anıtlar kurulundan onay alınarak bu yerin restorasyonu yapılması gerekiyor. Mezar taşlarının bakımsızlıktan dolayı yazıları silinmiş durumda.” (İHA)