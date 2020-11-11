İstanbul’daki orman yangınlarının tamamı insan kaynaklı

Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'un ormanlarında 2020 yılının ilk 10 ayında 143 yangın çıktı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, "İstatistiklere göre yüzde 17'si ihmal ve dikkatsizlik, yani mangal ateşi ya da söndürülmemiş ateş kaynaklı. Yüzde 3'ü kasıtlı, yüzde 80'i de faili meçhul yangınlar. Bunlar da doğal nedenlerle değil. Bu yıl İstanbul'da çıkan yangınlarımızın tamamı insan kaynaklı" dedi.

Bu yıl İstanbul’un en büyük yeşillik ve ormanlık alanları adeta yangınlarla mücadele etti. Özellikle yaz aylarında Aydos Ormanları’nda peş peşe yangınlar çıktı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da son 10 yılın en çok yangını bu sene gerçekleşti. Çıkan yangınlar sonucunda ise en büyük kayıp, Heybeliada’daki ormanlık alanda oldu.

62 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, şunları söyledi:

* İstanbul’un 10 yıllık istatistiğine baktığımız zaman ortalama 144 adet yangının çıktığını, 30 hektar da ormanlık alanın zarar gördüğünü görüyoruz. Geçen yıl bu dönemde 158 yangın ve 35 hektar ormanlık alan yanmış. Bu yıl ise 143 adet orman yangını çıkmış, toplamda da 62 hektar alan ormanlık alan zarar görmüş.

143 YANGININ 74’Ü AYDOS ORMANLARI’NDA

* Bu sene İstanbul’da çıkan 143 yangının 4 tanesi sabotaj, yani failini bulduğumuz yangınlar. 2 tanesi Aydos Ormanları’nda, biri Çatalca’da, bir tanesi de İstanbul İşletmesi’nde çıkan yangındı. 74 yangın Aydos Ormanları dediğimiz Kartal ve Sultanbeyli sınırları içerisinde çıktı.

* Alansal olarak baktığımızda Heybeliada’daki yangında 6 hektar yandı. Burayı ağaçlandırmaya hazır hale getirdik, toprak temizlemesi devam ediyor. Bir yangın sadece oradaki ağacı yakmıyor. Oradaki ekosistemi, bütün canlıları yakıyor. Yanan alanın eski haline gelmesi en az 20 yıl sürüyor.

* İstatistiklere göre yüzde 17’si ihmal ve dikkatsizlik, yani mangal ateşi ya da söndürülmemiş ateş kaynaklı. Yüzde 3’ü kasıtlı, yüzde 80’ni de faili meçhul yangınlar. Bunlar da doğal nedenlerle değil. Bu yıl İstanbul’da çıkan yangınlarımızın tamamı insan kaynaklı. (DHA)