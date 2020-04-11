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İstanbul’dan ‘yasak’ manzaraları
İstanbul’dan ‘yasak’ manzaraları
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul tarihi günlerinden birini yaşıyor.
Emre ÇEVİK
Yaşam 11 Nisan 2020 - 14:02

12 Nisan saat 24.00’e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladı.

Karardan sonra marketler ve sokaklar bir anda dolup taşarken herkes böyle bir kararın geceyarısına saatler kala verilmesini eleştirdi.

YOLLAR VE KÖPRÜLER BOŞALDI

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde objektiflere yansıyan görüntüler ise İstanbulluların yasağa uyduğunu gösterdi.

Boş sokak görüntüleri İstanbul’un tarihi bir günden geçtiğini gösterirken şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 8’e kadar düştü.

TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Taksim Meydanı da boş kaldı. Metroların kapalı olması nedeniyle bazı yolcular otobüslere yöneldi. Gece vardiyasından çıkan işçiler metronun kapalı olması nedeniyle otobüslere bindi.

Son güncelleme: 14:11 - 11.04.2020