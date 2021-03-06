İstanbullu trafikte sıkıştı, kafe ve restoranlar boş kaldı

İşletme sahipleri, belirlenen saatlerin hem müşteri talebini hem de işletmenin zararını karşılamadığını ifade ediyor. Vatandaş ise belirlenen saat uygulamasını yeterli bulmuyor.

Taksim İstiklal Caddesi’nde kafe çalışanı Davut Kılıç, “2 buçuk saatte 2 masa geldi. Yüzde 80 boşluk var. Ekonomik olarak rahatlamadık. Kurallara uygun çalışıyoruz, corona virüsünün kaynağı biz değiliz. Zaten pandemi döneminde verdik dedikleri destek de devede kulak yani. Bizim işimiz akşam mesai çıkışı saatlerinde oluyor genelde, o yüzden saatlerin uzaması lazım. Bizim yan tarafımız da kafe ama saatler zararını kurtarmadığı için açamıyor, bunun gibi çok yer var. Saatlerin daha da uzatılması lazım, öteki türlü açılmamız anlamsız” dedi.

“TOPLU TAŞIMA TIKLIM TIKLIM, PASTANELER Mİ VİRÜS YAYIYOR”

Taksim’de pastene çalışanı Caner Erek, “Tam işlerin yoğunlaşacağı saatte servis kapanıyor. Bu bizi olumsuz etkiliyor. Mesela insanlar işten 17.00-18.00’da çıkıyor. Gidip bir yerde oturalım, bir şeyler yiyip içelim deseler o saatte servis kapanıyor, o zaman da kimse gelmiyor. Biz zaten tedbirlerimizi alıyoruz, saat 19.00’da kapanması bir şeyi değiştirmiyor. Toplu taşımalar tıklım tıklım ama sadece biz kafe restoran, pasteneler mi virüsü yayıyoruz?” diye konuştu.

“2-3 MÜŞTERİ GELECEK DE ELEKTRİK PARASI ÇIKACAK”

Beyoğlu’nda restoran çalışanı Timuçin Kızılaslan, “Hiç açılmasaydı, en azından aylığımız yatardı. Özellikle içkili restoranlar için söylüyorum, hiç açılmasaydı daha iyi olurdu. Tesadüfen 2-3 müşteri gelecek de elektrik parası çıkacak. İnsanların işten çıktığı saatte biz servisi kapatıyoruz, ne anlamı kaldı kısıtlamaların gevşetilmesinde” diyerek kapanış saatlerinin uzatılmasını istedi.

“VİRÜS 19.00’DAN SONRA MI BULAŞIYOR”

Beşiktaş’ta pastane işletmecisi Abdulvahap K. da saatlerin yeterli olmadığından şikayet etti. “Saat 19.00’a kadar bulaşmayan virüs 19.00’dan sonra mı bulaşıyor? Vatandaş da memnun değil. İşten çıkıyor, gelip oturmak istiyor, ama o saatte kapanıyoruz. Nnormalde gece 01.00’aa kadar açıktık, açılmış olmamız bizi psikolojik olarak biraz rahatlıyor ama ekonomik olarak hiç rahatlamıyoruz.”

“DOĞRU DÜZGÜN BİR ŞEYLER YAPSINLAR”

Beşiktaş’ta arkadaşıyla yemek yemeye restorana geldiğini ve uzun zamandır dışarda yemediğini söyleyen Beril Akkuş ise şunları söyledi: “Restoran ve kafelerde artık oturabiliyoruz ama saat 19.00’da kapanıyor olmaları çok saçma, çünkü çalışan insanlar saat 17.00-18.00’da zaten işten çıkıyor, bu insanlar iş çıkışı dışarıda yemek isteyecek ama en kötü oturacak bir yer bulana kadar zaten saat 19.00 olacak. Bu saat uygulaması olmamalı, yani ya hiç kısıtlamayı kaldırmasınlar ya da doğru düzgün bir şeyler yapsınlar”

“DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK”

Beşiktaş’ta işletme sahibi Mehmet Güngörmez, mesai bitiminde kapanmalarının kendilerine fayda sağlamadığını söylererek, “Saat 19.00’da kapanıyoruz. Bu bize bir fayda sağlamaz. Yarım açığız bir şey anlamıyoruz. Hafta içi mesai çıkışı gelmek isteyen adam da gelmez. 18.00’da işten çıkan insan buraya geldiğinde saat 19.00 olur, o zaman da oturamaz. Aynı yani. Değişen bir şey yok. Bu saatin biraz daha gevşetilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“HAFTA İÇİ MÜMKÜN DEĞİL”

Beşiktaş’ta yemeğe çıkan Gizem Kulaç da “1 yıl gibi bir süredir hiç dışarı çıkıp sosyalleşemedik. Şimdi ise sadece hafta sonu, o da Cumartesi günü çalışmayanlar için, çıkıp bir yemek yiyebileceğiz. Hafta içi bu mümkün değil zaten. Ben işten 18.00’da çıkıyorum, bir başkası 19.00’da. Yani böyle olunca bu saat uygulamasının bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum” dedi.