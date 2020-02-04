İstanbullular geceleri güvenli yolculuk içim metroyu tercih ediyor

Başkan İmamoğlu’nun talimatıyla Ağustos 2019’da başlayan gece metrosu uygulaması, 6 ayda 1 milyon 210 bin yolcuya ulaştı. İstanbullular geceleri güvenli seyahat etmek için metroyu tercih ettiğini söylüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden METRO İSTANBUL AŞ'nin 30 Ağustos 2019 tarihinde başlattığı gece metrosu uygulaması, İstanbullulardan büyük ilgi gördü. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde 24 saat kesintisiz hizmet verilen gece metrosu uygulamasından 6 ayda 1 milyon 210 bin kişi yararlandı. Uygulamanın ilk 6 ayında en çok yolcu taşıyan hat 505 bin 254 kişi ile M2 Yenikapı – Hacıosman Hattı oldu.

YÜZDE 85 UYGULAMADAN MEMNUN

Metro İstanbul, İstanbulluların gece metrosu uygulaması farkındalığı, kullanım alışkanlıkları, bu hizmete yönelik algısı ile memnuniyet derecesini ölçmek amacıyla bir kamuoyu araştırması yaptırdı. Gece metrosu uygulaması kapsamındaki 8 raylı sistem hattında yapılan araştırmaya göre; yolcuların yüzde 85'i 24 saat kesintisiz ulaşımdan memnun. Yüzde 70'i 24 saat kesintisiz ulaşım uygulamasından haberdar, daha önce hiç gece metrosunu kullanmayanların yüzde 79'u uygulamadan yararlanacağını söylüyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN GÜVENLİ ULAŞIM

Yine araştırmaya göre, yolcuların yüzde 80'i istasyon ve araçlarda kendilerini güvende hissettiği için gece metrosunu tercih ediyor. Kendisini güvende hissetmeyenlerin yüzde 30'u bu durumun diğer yolculardan kaynaklandığını belirtiyor. Yüzde 93'lük bir kesim 24 saat kesintisiz ulaşımın hayatlarını kolaylaştırdığını düşünüyor. Yolcuların yüzde 57'si gece metrosunu sosyal ve kültürel faaliyetlere ulaşım için, yüzde 27'si ise ev ve iş arasında gidip gelmek için kullanıyor. Sosyal ve kültürel faaliyet için gece metrosunun en çok kullanıldığı hat M4 Kadıköy – Tavşantepe.

KADINLAR SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER İÇİN TERCİH EDİYOR

Kadın yolcuların yüzde 69'u gece metrosunu eğlence ve sosyal aktivitelere ulaşım için tercih ediyor. Erkek yolcularda bu oran yüzde 51. Öte yandan erkek yolcuların yüzde 32'si ev ve iş arası ulaşım için 24 saat kesintisiz ulaşımdan yararlanıyor. Ev ve iş arası ulaşım için gece metrosunun en çok tercih edildiği hat yüzde 39 ile M5 Üsküdar – Çekmeköy hattı oldu.

HAFTA SONLARI VE RESMİ TATİLLERDE 24 SAAT ULAŞIM

İstanbul'da 30 Ağustos 2019'da başlayan gece metrosu uygulaması ile hafta sonları ve resmi tatil günlerinde 8 hatta 24 saat kesintisiz ulaşım imkanı sunuluyor. Bu kapsamda Cuma günleri 06:00'da başlayan seferler, Pazar günleri 00:00'a kadar toplamda 66 saat kesintisiz bir şekilde devam ederek İstanbullulara hizmet veriyor.