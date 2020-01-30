İstanbullular şimdi de ağacını seçecek

İBB, İstanbul'a dikeceği ağaçlar için anket düzenliyor. Geçen hafta İstanbul'da en çok duymak istedikleri kokuyu seçen İstanbullular, şimdi de kentte en çok görmek istedikleri ağaç için tercih yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş., Twitter hesabı üzerinden İstanbullulara, “İstanbul’un simgesi olarak, hangi ağacı İstanbul’da daha çok görmek istersiniz” sorusunu yöneltiyor.

31 Ocak Cuma günü İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş., sosyal medya hesabından yapılacak olan ankette, 48 saat boyunca İstanbullular oy kullanabilecekler. İstanbulluların, yeşil alanlar ile ilgili konularda da katılımcı olmalarının beklendiği anket çalışmasının seçenekleri arasında; fıstık çamı, erguvan, ıhlamur ve çınar bulunuyor.

İSTANBULLULAR “IHLAMUR KOKUSU” DEDİ

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin Kurumsal Twitter hesabı @agacvepeyzajas’den daha önce İstanbullulara, “Sokaklarda kokusunu en çok duymak istediğiniz bitki hangisidir” sorusunu sormuştu.

Ihlamur kokusunun yüzde 45 oyla birinci çıktığı ankete, 37 bin 732 kişi katılmıştı. Her iki anketten çıkan sonuçlar, 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak “İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı”nda değerlendirilecek.