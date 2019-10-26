İstanbulluları Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı

Kutlamalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 28 Ekim'de Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlayacak. Ayasofya Meydanı'nda İstanbul ve Atatürk Konulu Fotoğraf Sergisi açılışı ile devam edecek.
Gece ise Sultanahmet Meydanı birbirinden güzel konserlere sahne olacak. Başkan İmamoğlu'nun da yer alacağı meydandaki programda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Magma Filarmoni Korosu eşliğinde Athena birer konser verecek. 29 Ekim'de de Üsküdar Meydanı'nda toplanılacak.
29 Ekim'de cumhuriyet coşkusu Anadolu Yakası'na da taşınacak. Kutlamaların merkezi Şemsi Paşa ile Harem yolu arasındaki meydan olacak. Başkan İmamoğlu da cumhuriyet coşkusuna ortak olacak. Buradaki programda gece boyunca müzik dinletileri ve çeşitli gösteriler yapılacak. İBB Kent Orkestrası, Mehteran Takımı, oda müziği, Türk halk müziği, Ata türküleri, Türk sanat müziği, pop müzik ve kemençe dinletileri geceye renk katacak. Deniz yüzeyinde su, ışık, lazer ve pyro gösterisi ve Kız Kulesi açıklarında yapılacak havai fişek gösterisi de cumhuriyet coşkusunu İstanbul semalarına taşıyacak.Bu yıl ilk defa Adalar'dan Eyüpsultan'a ilçelere yayılan konserlerle cumhuriyet coşkusu 16 milyon İstanbullu tarafından hissedilebilecek. Adalar'da kutlamaların adresi, Golden Horn Brass nefesli beşlisi konseri eşiğinde Büyükada Sahili olacak.
Bu yıl bir ilki gerçekleştirecek İBB'de ise bayram hazırlıkları tamamlandı. “Cumhuriyet demokrasi ile buluştuğumuz an” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla kentin ana caddeleri ve konser alanları; Türk bayrağı, Atatürk posteri ve İBB flamasından oluşan setler ile süslendi. Meydanlarda çalışmalar yapıldı, taklar kuruldu. Ayrıca üst geçitlerden elektrik direklerine, toplu ulaşım araçlarındaki modyo ekranlarına kadar çeşitli açık hava mecralarına da gecenin anlam ve önemine uygun afiş ve görseller hazırlandı.
Etkinlik : Taksim Cumhuriyet Anıtı Çelenk Koyma Töreni
Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi
Saat: 13.00
Yer: Taksim Meydanı
SULTANAHMET MEYDANI ETKİNLİKLERİ
Etkinlik : İstanbul ve Atatürk Konulu Fotoğraf Sergisi Açılışı
Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi
Saat: 14.30
Yer: Ayasofya Meydanı
Etkinlik: Konser
Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi
Saat: 20.00 – 23.00
Yer: Sultanahmet Meydanı
Sanatçılar -Şevval SAM
Fahir ATAKOĞLU
Athena
Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Magma Filarmoni Korosu eşliğinde
ÜSKÜDAR SAHİLİ ETKİNLİKLERİ
Etkinlik: Üsküdar Sahili Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 23.00
Yer: Üsküdar Şemsipaşa ile Harem Sahil yolu
Müzikal Etkinlikler:
Kent Orkestrası Konserleri
Mehteran Konserleri
Oda Müziği Dinletileri
Türk Halk Müziği Dinletileri
Türk Pop Müziği Dinletileri
Türk Sanat Müziği Dinletileri
Kemençe Dinletileri
Ata Türküleri Dinletileri
GÖSTERİLER
Deniz Yüzeyinde Su, Işık, Lazer ve Pyro Gösterisi
Havai Fişek Gösterisi (Kız Kulesi Açıklarında Deniz Yüzeyinden Teknelerden)
İLÇE MEYDANLARI KONSERLERİ
İlçe: Adalar İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 17.30
Yer: Büyükada Sahili
Etkinlik: Golden Horn Brass
İlçe: Tuzla İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Tuzla Sahili Tören Alanı
Etkinlik : Gece Yolcuları Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe: Eyüp Sultan İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Alibeyköy Osmanlı Parkı
Etkinlik: Fatih Erkoç Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe: Ümraniye İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Alemdağ Caddesi, Çarşı Mevkii
Etkinlik: Fettah Can Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe : Sancaktepe İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Sarıgazi, Demokrasi Caddesi
Etkinlik: Elif Buse Doğan Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe: Gaziosmanpaşa İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Gaziosmanpaşa Meydanı
Etkinlik: İlhan Şeşen Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe: Güngören İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 20.00
Yer: Haznedar 15 Temmuz Parkı
Etkinlik: Resul Dindar Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
İlçe: Çatalca İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 21.00
Yer: Çatalca Cumhuriyet Meydanı
Sanatçı: Gökçe Konseri ve Havai Fişek Gösterisi
Etkinlik: Bakırköy İlçesi Konseri
Tarih: 29 Ekim 2019, Salı
Saat: 15.00
Yer: Yeşilköy Marina
Sanatçı: Balık Ayhan, Fasa Fisa Orkestrası ve Dans Ekibi Performansı ve Havai Fişek Gösterisi