İstanbulluları Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı

Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Cumhuriyet’in kurulmasına yönelik ilk adımın atılışının 100. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 milyon İstanbullu ile iz bırakacak bir bayram kutlamasına hazırlanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla belediyenin tüm birimleri en üst düzeyde çalışmalarını sürdürüyor.Bu yıl ilk kez etkinlikler vatandaşların ayağına gidecek ve tüm İstanbul’u kuşatacak. Cumhuriyet değerleri etrafında kenetlenecek vatandaşlar, bu zor günlerde dünyaya birlik ve beraberlik mesajları verecek.

Kutlamalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 28 Ekim'de Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlayacak. Ayasofya Meydanı'nda İstanbul ve Atatürk Konulu Fotoğraf Sergisi açılışı ile devam edecek.

Gece ise Sultanahmet Meydanı birbirinden güzel konserlere sahne olacak. Başkan İmamoğlu'nun da yer alacağı meydandaki programda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Magma Filarmoni Korosu eşliğinde Athena birer konser verecek. 29 Ekim'de de Üsküdar Meydanı'nda toplanılacak.

COŞKU TÜM İSTANBUL’A YAYILACAK

29 Ekim'de cumhuriyet coşkusu Anadolu Yakası'na da taşınacak. Kutlamaların merkezi Şemsi Paşa ile Harem yolu arasındaki meydan olacak. Başkan İmamoğlu da cumhuriyet coşkusuna ortak olacak. Buradaki programda gece boyunca müzik dinletileri ve çeşitli gösteriler yapılacak. İBB Kent Orkestrası, Mehteran Takımı, oda müziği, Türk halk müziği, Ata türküleri, Türk sanat müziği, pop müzik ve kemençe dinletileri geceye renk katacak. Deniz yüzeyinde su, ışık, lazer ve pyro gösterisi ve Kız Kulesi açıklarında yapılacak havai fişek gösterisi de cumhuriyet coşkusunu İstanbul semalarına taşıyacak.Bu yıl ilk defa Adalar'dan Eyüpsultan'a ilçelere yayılan konserlerle cumhuriyet coşkusu 16 milyon İstanbullu tarafından hissedilebilecek. Adalar'da kutlamaların adresi, Golden Horn Brass nefesli beşlisi konseri eşiğinde Büyükada Sahili olacak.

İSTANBUL BAYRAMA HAZIR

Bu yıl bir ilki gerçekleştirecek İBB'de ise bayram hazırlıkları tamamlandı. “Cumhuriyet demokrasi ile buluştuğumuz an” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla kentin ana caddeleri ve konser alanları; Türk bayrağı, Atatürk posteri ve İBB flamasından oluşan setler ile süslendi. Meydanlarda çalışmalar yapıldı, taklar kuruldu. Ayrıca üst geçitlerden elektrik direklerine, toplu ulaşım araçlarındaki modyo ekranlarına kadar çeşitli açık hava mecralarına da gecenin anlam ve önemine uygun afiş ve görseller hazırlandı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI

Etkinlik : Taksim Cumhuriyet Anıtı Çelenk Koyma Töreni

Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi

Saat: 13.00

Yer: Taksim Meydanı

SULTANAHMET MEYDANI ETKİNLİKLERİ

Etkinlik : İstanbul ve Atatürk Konulu Fotoğraf Sergisi Açılışı

Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi

Saat: 14.30

Yer: Ayasofya Meydanı

Etkinlik: Konser

Tarih: 28 Ekim 2019 Pazartesi

Saat: 20.00 – 23.00

Yer: Sultanahmet Meydanı

Sanatçılar -Şevval SAM

Fahir ATAKOĞLU

Athena

Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Magma Filarmoni Korosu eşliğinde

ÜSKÜDAR SAHİLİ ETKİNLİKLERİ

Etkinlik: Üsküdar Sahili Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00

Yer: Üsküdar Şemsipaşa ile Harem Sahil yolu

Müzikal Etkinlikler:

Kent Orkestrası Konserleri

Mehteran Konserleri

Oda Müziği Dinletileri

Türk Halk Müziği Dinletileri

Türk Pop Müziği Dinletileri

Türk Sanat Müziği Dinletileri

Kemençe Dinletileri

Ata Türküleri Dinletileri

GÖSTERİLER

Deniz Yüzeyinde Su, Işık, Lazer ve Pyro Gösterisi

Havai Fişek Gösterisi (Kız Kulesi Açıklarında Deniz Yüzeyinden Teknelerden)

İLÇE MEYDANLARI KONSERLERİ

İlçe: Adalar İlçesi Konseri

Tarih: 29 Ekim 2019, Salı

Saat: 17.30

Yer: Büyükada Sahili

Etkinlik: Golden Horn Brass

İlçe: Tuzla İlçesi Konseri

Tarih: 29 Ekim 2019, Salı

Saat: 20.00

Yer: Tuzla Sahili Tören Alanı

Etkinlik : Gece Yolcuları Konseri ve Havai Fişek Gösterisi

İlçe: Eyüp Sultan İlçesi Konseri

Tarih: 29 Ekim 2019, Salı

Saat: 20.00

Yer: Alibeyköy Osmanlı Parkı

Etkinlik: Fatih Erkoç Konseri ve Havai Fişek Gösterisi

İlçe: Ümraniye İlçesi Konseri

Tarih: 29 Ekim 2019, Salı

Saat: 20.00

Yer: Alemdağ Caddesi, Çarşı Mevkii

Etkinlik: Fettah Can Konseri ve Havai Fişek Gösterisi

İlçe : Sancaktepe İlçesi Konseri

Tarih: 29 Ekim 2019, Salı

Saat: 20.00

Yer: Sarıgazi, Demokrasi Caddesi

Etkinlik: Elif Buse Doğan Konseri ve Havai Fişek Gösterisi

İlçe: Gaziosmanpaşa İlçesi Konseri

Tarih: 29 Ekim 2019, Salı

Saat: 20.00

Yer: Gaziosmanpaşa Meydanı

Etkinlik: İlhan Şeşen Konseri ve Havai Fişek Gösterisi

İlçe: Güngören İlçesi Konseri

Tarih: 29 Ekim 2019, Salı

Saat: 20.00

Yer: Haznedar 15 Temmuz Parkı

Etkinlik: Resul Dindar Konseri ve Havai Fişek Gösterisi

İlçe: Çatalca İlçesi Konseri

Tarih: 29 Ekim 2019, Salı

Saat: 21.00

Yer: Çatalca Cumhuriyet Meydanı

Sanatçı: Gökçe Konseri ve Havai Fişek Gösterisi

Etkinlik: Bakırköy İlçesi Konseri

Tarih: 29 Ekim 2019, Salı

Saat: 15.00

Yer: Yeşilköy Marina

Sanatçı: Balık Ayhan, Fasa Fisa Orkestrası ve Dans Ekibi Performansı ve Havai Fişek Gösterisi