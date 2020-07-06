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İstanbulluların dönüş çilesi
İstanbulluların dönüş çilesi
Trakya’da yazlıklarından dönen İstanbullu vatandaşlar, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 15 kilometre uzayan araç kuyruğuna takıldı.
Yaşam 6 Temmuz 2020 - 09:35

Hafta sonu için gittikleri Trakya'daki yazlıklarından yola çıkan tatilcilerin İstanbul’a dönüşü sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy ile Ahievren mahalleleri arasındaki 15 kilometrelik mesafede trafik durma noktasına geldi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ZAMAN ZAMAN MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI

Yol çalışmaları nedeniyle Edirne ve Çanakkale'den yola çıkan tatilcilerin İstanbul’a gidişi çileye dönüştü. Gündüz saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti. Malkara Bölge Trafik polis ekipleri, trafiğin açılması için yer yer müdahale ediyor. (İHA)

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