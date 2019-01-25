İstanbulluların pazartesi sendromunu kahve ile atlattı

Scotty Yemek'in 2018 verilerine göre, en çok sipariş edilen lezzet künefe, en çok tercih edilen yemekler hamburger oldu. Pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu.

Scotty Yemek’in geçtiğimiz yılki verilerine göre, İstanbulluların en çok tercih ettiği lezzetlerin başında künefe ve tatlı yer aldı. En çok tercih edilen yemeklerde ise hamburger ilk sırayı alırken, hamburgeri lahmacun ve Adana dürüm takip etti. 2018'in son 5 ayında ise geleneksel lezzetlerimizden lokma tekrar sahneye çıktı.

Verilere göre yılın ikinci yarısında tam 60 bin fincan kahve içildi. Latte favori iken, filtre kahve ve Americano da ilk üçte yerini aldı. İstanbullular pazartesi sendromuyla baş etmek için ise en fazla kahve siparişi verdi. Gece acıkanlar ya da tatlı bir kaçamak yapmak isteyenler ise en fazla künefe, sufle, lahmacun ve kebap istedi.