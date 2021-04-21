İstanbul’un 600 yıllık köyü

İstanbul Çatalca'ya 25 km uzaklıkta olan ve önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapan Kalfa köyünün gizli kalan tarihi görenleri şaşırtıyor. Dördüncü Osmanlı padişahı olan Yıldırım Beyazıt Han tarafından Horasan'dan getirilen Türk aileleri yerleştirerek oluşturulan Halife köyü, Osmanlı döneminden kalma cami, türbe, hamam ve çeşmeleri drone ile havadan görüntülendi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında adı Kalfa köy olarak değiştirilen köy halkı, hayvancılık ve ormandan elde edilen mangal kömürleri ile geçimini sağlarken muhtar ve cami imamı, köyün tarihinin daha da eskilere dayandığını kaydetti.

“GELENİMİZ GİDENİMİZ ÇOK OLUYOR

Köy hakkında bilgi veren Kalfa köy muhtarı Hayati Avcıoğlu, “Köyümüzün tarihi hemen hemen 650-700 yıla dayanıyor. Yıldırım Beyazıt Han zamanından kalma bir köy kendine ait sarayı, camisi eski mezarlığımız ve türbemiz o dönemden kalma. Köyümüz tarihi bir köy olduğu için gelinimiz gidenimiz çok oluyor.

Nüfus olarak 900'e yakın ama yazlıkçılarla beraber binin üzerinde. Geçim kaynağımız ise hayvancılık ve mangal kömürü ticareti yapılıyor. Tarım zaten çok az orman köyü olduğumuz için” dedi.

“HORADANDAN GELEN BİR KAÇ AİLE KURMUŞ”

Köyün tarihinin daha eskilere dayandığını söyleyen Kalfa köy imamı Nebi Çiçek, “Köy 1200'lü yıllarda Horasan'dan gelen Şeyh Sinan adlı bir zat tarafından birkaç aile ile kurulmuştur. Önceden Halife köy olarak anılan köy Cumhuriyet döneminden sonra Kalfa köyü ismini almıştır. Ortalama 600 yıllık bir köy ama daha eski tarihine baktığımızda bin yıla yakın olduğunu tahmin ediyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

