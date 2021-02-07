İstanbul’un atlı polisleri göreve böyle hazırlanıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde şubeler ve ilçelerde yaklaşık 50 bin civarında polis görev yapıyor. Birçok şube ve birimde birbirinden farklı uzmanlık alanı istenen görevler yürütülüyor. Bazı alanlar ise gönüllülük esasına dayanıyor. O alanlardan biri “Atlı Birlikler” olarak ön plana çıkıyor. İstanbul'da 2 yıldır görev yapan atlı birliklerde çalışmak isteyen polislerde 2 özellik aranıyor. Bunlardan biri hayvan sevgisi diğeri ise binicilik yeteneği… Emniyetin özel önem verdiği Atlı Birlikler kuruluş aşaması, 3'ü kadın 15 kişilik bir ekipten oluşturuldu. Ekipteki polislerden 14'ü gönüllü olarak başvuru yaparak Ankara'da 4 aylık eğitimin ardından İstanbul'a döndü.

SOĞUKKANLI TÜRLER…

Beylikdüzü'ndeki Atlı Polis biriminde çalışmaya başlayan polisler, kısa süre önce Sultangazi'deki Kent Ormanı'ndaki yeni yerlerine taşındı. “Atlı Polisler”in çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlıyor. Rutin polislik görevlerinden farklı olarak güne başlayan ekipler, ilk olarak 9 atın bulunduğu ahırlara giderek temizlik yapıyorlar. Ellerine aldıkları kaşağılarla atların tımarını yapan polisler, atların toynak bakımını da ihmal etmiyor. Atların nalları ise Eskişehir'den gelen bir nalbant tarafından 45 günde bir kontrol ediliyor. Özverili şekilde çalışan polislerin, bakımını yaptıkları atların alışık olunan boyutlardan büyük olması da dikkat çekiyor.

Alman, Macar, Belçika kökenli atlar, 250 kilo ila 300 kilo ağırlığındayken, boyları 1 metre 60 santim ila 1 metre 75 santimetre arasında değişiyor. Polis atları arasında, daha küçük bir cins olan İngiliz atı da yer alıyor. Özel olarak yurt dışından getirilen atların seçimi yapılırken iri olmalarının yanı sıra soğukkanlı türlerden olmaları tercih ediliyor. Çevrede yaşanan olaylara karşı daha az tepki verme özellikleri sebebiyle seçilmiş atların hemen her gün çalışmaları gerekiyor. Atlar eğitime hazırlanırken tüm detaylara dikkat ediliyor.

Gece üzerlerine örtülen battaniyeler alındıktan sonra ilk olarak atların eyerleri takılıyor. Daha sonra ise herhangi bir sakatlanmaya karşı atların ayakları özel bir bandajla titizlikle sarılıyor. Tüm hazırlıkların ardından eğitim alanına geçiliyor. Eğitimde önce atlarla sıralı yürüyüş yapılıyor. Ardından dört nala koşturuluyorlar. 300 kilo olan atları kontrol eden kadın polislerin ustalığı da dikkat çekiyor. Sis ve ses bombasının yanı sıra, bazı rutin eğitimlerde atların üzerlerine yaralanmaya sebebiyet vermeyecek farklı materyaller de atılıyor. Özellikle kalabalık alanlarda, çevresel etkilerle ürkerek insanların yaralanmalarına engel olmayı amaçlayan eğitimlerden atların büyük kısmının başarıyla çıktığı belirtiliyor.

YÜRÜYÜŞ EGZERSİZİ

İstanbul'da özellikle turistik alanlarda, plajda, sahillerde ve toplumsal olaylarda kullanılan atlarla çalışan polisler, eğitim bittikten sonra atlara yürüyüş egzersizleri yaptırıyor. Atlara iyi geldiği için bacakları soğuk suyla yıkanıyor. Atlı polisler, bu görevi yerine getirmek için hayvan sevgisinin en önemli şart olduğunu belirtiyor.