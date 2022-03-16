İstanbul’un barajları doldu… Keçiler gitti, sandallar geldi

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları karların erimeye başlamasıyla yüzde 85'e dayandı. İstanbul'un iki barajında doluluk yüzde 100'e ulaşırken, Alibeyköy barajında 3-4 ay önce keçilerin otladığı alanlarda sandallar gezmeye başladı.

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İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı.

2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41,19 olarak ölçülmüştü. İstanbul’da birbiri ardına etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti.

İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 84,89 olarak ölçüldü.



İSKİ istatistiklerine göre bu oran ay sonları itibarıyla son 12 ayda ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Tam bir yıl önce bu gün İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 62,04 olarak ölçülmüştü…

KEÇİLERİN OTLADIĞI ALANLARDA SANDALLAR GEZİYOR

İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 79,38 olarak ölçüldü. 4 ay önce doluluk oranı yüzde 17,03 olarak ölçülen Alibeyköy barajında su seviyesi hızla yükseldi.

Barajda 2021 Kasım ayının son günlerinde keçiler otlarken görüntülenmişti. Birkaç ay önce keçilerin otladığı alanlarda su seviyesinin birkaç metre yükselmesiyle sandallar gezmeye başladı.

Aynı bölgede kuraklık sırasında su havzasının kirlenmemesi için çekilen iki metre yüksekliğinde dikenli teller ise neredeyse tamamen sular altında kaldı.

ISTRANCA VE KAZANDERE’DE DOLULUK ORANI YÜZDE 100’E ULAŞTI

Öte yandan İstanbul’a Melen ve Yeşilçay’dan getirilen su miktarında da bu yıl içinde büyük düşüş yaşandı. 2021 yılı içinde bu iki regülatörden 625 milyon metreküp su İstanbul’a aktarılmıştı.

2022 yılı içinde ise şu ana kadar sadece 62 milyon metreküp su aktarılmış durumda. Baraj doluluk oranlarının yüksek olması nedeniyle şu anda İstanbul’a su aktarımı ise tamamen durmuş durumda.

İstanbul’da Istranca ve Kazandere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. İstanbul’da doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 59,01 ile Sazlıdere Barajı oldu. (DHA)

