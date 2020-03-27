İstanbul’un can dostları zabıtaya emanet

İBB Zabıtası, boşalan sokak ve meydanlarda sahipsiz kalan hayvanların da yardımına koştu. Yaralıları veterinere yetiştirdi; açları doyurdu. Yurttaşlara, “Siz yeterki evde kalın, onlar bize emanet” çağrısı yapıldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok İstanbullu, hastalık bulaşmasın diye bir önlem olarak, evine kapandı.Toplu taşımada yolcu yoğunluğu yüzde 72,1 azaldı. Yeşil alanlar ve meydanlar, geçmişe oranla boşaldı. Her gün bu alanlarda milyonlarca yurttaşın ilgisine kavuşan kent hayvanları ise yalnız kaldı. Yardıma gereksinim duyan ve aç kent hayvanlarının yardımına ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıtası koştu.

SİZ EVDE KALIN ONLAR BİZE EMANET

Bir yandan günlük işlerini sürdüren, temizlik çalışmalarına kadar her alanda kurum ekiplerine eşlik eden iBB Zabıtası, meydanlarda sahipsiz kalan kent hayvanlarının yardımına koşmaktan da geri kalmadı. Zabıta ekipleri, Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri doyurdu.

Maltepe Sahili'nde bulunan yaralı martı da sağlık kontrolü ve tedavisi için veterinere teslim edildi. Corona virüsü günlerinde, boşalan meydanlardaki kent hayvanlarına sahip çıkan zabıta ekiplerinin, yurttaşlara çağrısı ise şöyleydi: “Siz yeter ki evde kalın, onlar bize emanet.”