İstanbul’un ‘dolandırıcılık’ istatistikleri açıklandı: Çarpıcı sonuçlar

İstanbul'da 2019 yılı içerisinde 6 bin 818 kişi dolandırılırken, 5 bin 28 şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Geçen yıla oranla dolandırıcılık olaylarında artış yaşandı. Üniversite ve yüksek lisans mezunlarının sadece okuma yazma bilenlere oranla daha fazla dolandırılması dikkat çekti. Dolandırıcılık için en kritik yaş ise '30' oldu. Meslek gruplarına göre en çok dolandırılanların işçiler olduğu gözlendi. İşte çarpıcı istatistikler...

Vatandaşların korkuları ve ihtiyaçlarından beslenen dolandırıcılık suçu gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte hayatın her alanında karşılaşılan dolandırıcılık tehlikesi, kendisini yenileyerek ve geliştirerek ilerleme kaydediyor.

Polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest kalması, verilen cezaların caydırıcılığının olmaması dolandırıcılığın artmasının en önemli sebebi gösteriliyor.

YÖNTEMLERİ ŞAŞIRTIYOR

*Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerin başında telefon dolandırıcılığı geliyor. Dolandırıcılar telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini; banka görevlisi, savcı ve polis olarak tanıtıyor.

*Vatandaşları kimi zaman terör örgütleri hesaplarınızı kullanıyor diyerek kimi zaman da “444” ve “0850” ile başlayan numaralardan arayarak kandırmaya çalışıyorlar.

*İnternet siteleri ve sahte sosyal medya hesapları üzerinden kendilerini; emlakçı, teknik servis, nakliyeci olarak tanıtarak vurgun yapan dolandırıcıların sayılarında da artış yaşanıyor.

EN ÇOK ERKEKLER DOLANDIRILIYOR

*Dolandırılanların ve dolandırıcıların büyük kesimini ise erkekler oluşturuyor. Emniyet’in verilerine göre; 2018 yılında 5 bin 422 kişi dolandırıldığını belirterek şikayette bulunurken, 2019 yılında bu sayı 6 bin 818’e yükseldi.

*Dolandırıcılık suçlamasıyla 2018 yılında 4 bin 383 kişi gözaltına alınırken, 2019 yılında bu sayı 645 kişi artarak 5 bin 28 oldu.

EN ÇOK İŞÇİLER VE EMEKLİLER DOLANDIRILIYOR

*Dolandırılan kişilerin önemli kısmını işçiler, emekliler, ev hanımları, işsizler ve işletmeciler oluşturuyor.

*Verilere göre, 912 işçi, 909 emekli, 781 ev hanımı, 473 işsiz, 264 işletmeci dolandırıcılık şikayetiyle polise başvurdu.

SAVCI DA VAR HAKİM DE DİPLOMAT DA VAR GAZETECİ DE

*Ayrıca 2019 yılı içerisinde dolandırılanlan arasında; 35 avukatın, 35 doktorun, 38 bankacının, 35 polisin, 11 akademisyenin, 8 genel müdürün, 7 gazetecinin, 3 diplomatın, 3 fabrikatörün, 1 hakimin, 1 savcının olması da dikkat çekti.

EN ÇOK İŞSİZLER DOLANDIRIYOR

*Gözaltına alınan dolandırıcılık şüphelilerinin ise başını işsizler çekiyor.

*Yaklaşık 578 işsiz dolandırıcının yanı sıra, 513 işçi, 349 emlakçı, 123 işletmeci, 91 müteahhit, 85 emekli, 59 taksi şoförü, 36 öğrenci ile birlikte 23 muhasebeci dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı.

*Ayrıca gözaltına alınanlar arasında 6 mali müşavir, 4 avukat, 4 doktor, 2 kamu yöneticisi, 2 polis, 1 imam, 1 pilot da bulunuyor.

YABANCI DOLANDIRICI SAYILARINDA ARTIŞ

*İstanbul’da yabancı uyruklular genellikle kendi ülkelerinden olan insanları özellikle akrabalarını dolandırıyor.

*Verilerde; 2018 yılında 498 yabancı uyruklunun dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundukları gözlendi.

*2019 yılında ise bu sayı artarak 827’ye yükseldi.

*Polis ekiplerinin yaptığı dolandırıcılık operasyonlarında 2018 yılında 331, 2019 yılında ise 516 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

*Dolandırılan yabancı uyrukların başında İranlılar gelirken, yabancı uyruklu dolandırıcıların ise çoğunluğunu Suriyeliler oluşturuyor.

MAĞDURLARIN EĞİTİM DURUMLARI ŞAŞIRTTI

*Dolandırılanların önemli bir kısmını 25-40 yaş arası kişiler oluşturuyor. En çok dolandırılan yaş ise 30.

*Dolandırılanların yüzde 46’sını ilkokul mezunları, yüzde 25’ini lise mezunları, yüzde 20’sini ise lisans mezunları oluşturuyor.

ÜNİVERSİTELİ MAĞDUR SAYISI OKUMA YAZMA BİLMEYEN MAĞDUR SAYISINDAN FAZLA

*Ayrıca dolandırılan üniversite ve yüksek lisans mezunlarının, okuma yazma bilmeyenlerin sayısından daha fazla olması da dikkat çekti.

EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA DOLANDIRICILIK DÜŞÜYOR

*Gözaltına alınan dolandırıcıların ise çoğunluğunun 18-45 yaş arası olduğu gözleniyor.

*Verilere göre, dolandırıcıların yaklaşık 57’sinin ilkokul mezunlarının oluşturduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde eğitim seviyesi arttıkça dolandırıcılık suçunu işleyenlerin sayısının azaldığı belirlendi.