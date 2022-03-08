İstanbul’un en ‘çekici’ kadını

Hatice Dervişoğlu yıllardır caddelerde, sokaklarda araç çekiyor. Onu görenler hem şaşırıyor hem de "helal olsun" diyor.

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İstanbul Ataşehir’de Yediemin Otoparkı'nda çalışan Hatice Dervişoğlu (26), 6 yıl önce büyük araçlara duyduğu ilgi ve ailesinin desteği ile “Mesleğin kadını, erkeği olmaz” diyerek çekici operatörü olarak çalışmaya başladı.

Dervişoğlu, ojeli tırnakları, topuklu ayakkabılarıyla işi gereği İstanbul’un caddelerinde, sokaklarında hasarlı araçları çekiyor. Dervişoğlu’nu görenler ise önce şaşırıyor, sonra “helal olsun” diyor.

“KADININ YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR”

Hatice Dervişoğlu, “Çok mutluyum. Yaptığım meslekle gurur duyuyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadın her şeyi başarabilir. Buradan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Daha güzel günlerimiz için bence herkes bir şey yapmalı” dedi.

Vatandaşlardan Rafık Cengiz, “İlk defa çekici kadın gördüm. Kendisiyle gurur duydum” diye konuştu. (İHA)

