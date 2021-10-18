İstanbul’un fethinden önce de vardı

Eskişehir Gümüşkonak Mahallesi'ndeki ardıç ağacı yaklaşık 7 asırlık yaşına rağmen dimdik ayakta duruyor.

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Günyüzü’nde bulunan ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 660 yaşında olduğu tescil edilen ardıç ağacı, ilçenin simgelerinden biri….

1281 yılında Söğüt’te dünyaya gözlerini açan ve 1326-1360 yılları arasında hüküm süren Osmanlının ilk beylerinden Orhan Gazi’nin son dönemleri ile 1359 yılında tahta çıkan Sultan Murad Hüdavendigar’ın ilk yıllarından itibaren dikili olduğu anlaşılan boylu ardıç türündeki ağaç, yöre halkı tarafından da iyi bilinip korunuyor.

Yaşlı ardıcın boyu 12 metre, tepe çapı 20 metrekare, gövde çapı 1.80 metrekare, koruma alanı 254 metrekare.

Hakkında birçok şair gibi Gümüşkonak Mahallesi halkından Süleyman Şen'in de kaleme aldığı şiirin ilk iki dörtlüğü söyle:

Yaslı Ardıç

Öyle o tepede bekler durursun

Eşin aşiyanın yok mudur senin

Kah dalar gidersin kah savrulursun

Eyüp' müsün derdin çok mudur senin?

Ferhat olsan kazma olur elinde

Kerem olsan Aslı olur dilinde

Yoksa Yakup' musun Kenan ilinde

Hasret yüreğinde yük müdür senin?

İHA