İstanbul’un ‘gözleri’ kapılarını SÖZCÜ’ye açtı

İstanbul'da suç ve olaylara karşı görev yapan polis ekipleri için üçüncü bir göz olan KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) Şube Müdürlüğü kapılarını SÖZCÜ HaftaSonu'na açtı. Bazen kaybolan bir çocuğun bulunmasında, bazen kaçan bir suçlunun kullandığı otomobilin takibinde kullanılan “Kamera” ve “Plaka Tanıma Sistemleri”nin yönetildiği teknoloji parklarını anımsatan ve emniyetin gözü, kulağı olan KGYS merkezi, yabancı bürokratların da en fazla merak ettiği yer olarak biliniyor. Bu birimin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirmek istediği ilk yerlerden biri olduğu belirtiliyor.

40 BİN POLİS…

2020'nin resmi kayıtlarına göre 15 milyon 462 bin olan İstanbul nüfusu; yabancılar, kaçak göçmenler, turistler de dahil edilince gün içinde 20 milyonun üzerine çıkıyor. Nüfusu bu kadar fazla olan bir kentte görev yapan polis sayısı ise 40 bin civarında. Yaşanacak suçları engellemek ve olayları aydınlatmak için görev yapan İstanbul Emniyeti'nin gözü, kulağı olan KGYS Şube Müdürlüğü'nde 250 personel görev yapıyor. Polislerin büyük kısmı KGYS'nin ana yerleşkesi olan Vatan Caddesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyor. İçerisi teknoloji parkını andıran yapıda, dev ekran bulunuyor. Bu ekranda İstanbul'un 2 bin 93 noktasındaki 8 bin 464 kameradan gelen görüntüler yansıtılıyor. Ayrıca, polislerin kullandığı 1931 yaka kamerasından yansıyan görüntüler de bu ekranlarda izlenebiliyor. Ekrandaki görüntüler zemin kattaki onlarca polis tarafından izlenirken, üst katta bulunan bir toplantı salonunun penceresinden de takip edilebiliyor. Bu oda komuta merkezi gibi kullanılıyor. KGYS bünyesinde, yollarda kameraların yanına yerleştirilmiş araçların plakalarını görüntüleyen PTS (Plaka Tanıma Sistemi) de yer alıyor. Polisin takip ettiği birçok araç, çalıntı otomobiller bu sistemler sayesinde bulunuyor. Öyle ki “Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı adresi araç plakasından tespit ederek yakaladı” ifadesinin çıkış noktası yine bu sistem. İstanbul'da 130 noktada 453 PTS kamerası takip ediliyor.

İhbar hattı birleştirildi

KGYS Şube müdürlüğü ihtiyaç doğrultusunda mobil çözümler de kullanıyor. Özellikle toplumsal olaylarda, maçlarda ve yılbaşında kullanılan çok sayıda görüntü izleme ve tepe kameralarla donatılmış bir kamyon ve 360 derece çekim yapan tekerlekli kule sistemleri kullanılıyor. Kaza, cinayet, yaralama, terör olayları arşivleniyor. İstanbul'da birçok noktada anlık izleme yapılırken, 39 ilçe emniyet müdürlüklerinde de kendi çalıştıkları bölgeyi izledikleri sistemler yer alıyor. KGYS binası kısa süre öncesine kadar 155 polis ihbar hattı için de kullanılıyordu. Ancak ihbar hatlarının 112 altında tek çatıda birleştirilmesiyle başlayan çalışma sebebiyle bu birimin farklı bir yerleşkeye kaydırıldığı belirtildi. Şu an için 155 de aktif kullanılırken, süreç içinde sağlık, itfaiye ve polis acil yardım talepleri 112 üzerinden yapılabilecek.