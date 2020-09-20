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İstanbul’un kartpostallık kayalıkları
İstanbul’un kartpostallık kayalıkları
Şile Ağva’da eşsiz doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Kadırga Koyu havadan çekilen görüntüleriyle kartpostallık manzaralar oluşturdu. Maldivler’i aratmayan koy, film ve klip çekimi için sıklıkla kullanılırken, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi.
Yaşam 20 Eylül 2020 - 13:30

Manzarası ile Maldivler'i andıran Şile Ağva'da bulunan Kadırga Koyu görenlerin beğenisini topluyor. Havadan çekilen koyda dev dalgaların oyduğu kayalıklar sanat eseri gibi dikkat çekiyor. Corona virüsü salgını ile birlikte doğa ile iç içe sosyal mesafenin olduğu yerler vatandaşlar tarafından daha çok rağbet görmeye başlarken, birçok vatandaş alanı, günübirlik gezi için ziyaret ediyor.

FOTO:İHA

DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALMAK İSTEYENLERİN ADRESİ

Kayalıkların yapısı ve dalgaların oluşturduğu manzara, şehirden uzaklaşmak ve doğa ile baş başa kalmak isteyenler için öne çıkıyor. Doğaseverlerin de sık sık ziyaret ettiği Ağva şehrin yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin uğrak noktası olarak biliniyor. Havadan çekilengörüntülerde dev kayalıklara vuran dalgalar doğanın güzelliğini gözler önüne seriyor.

FOTO:İHA