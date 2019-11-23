İstanbul’un meşhur 7 tepesi nerededir?

Dört bir yanı minareler ve kubbelerle bezeli İstanbul, şairlerin dizelerine, şarkıların sözlerine ilham oldu. İstanbul denilince ilk akla gelen tabir ise ‘Yedi Tepeli İstanbul...' Kentin yedi tepesi, günümüz tarihi yarımadasında, geçmişin surları içerisinde kalan 7 bölge. Peki şehrin vitrini olan bu yedi tepe hangileri? Ve İstanbullular ne kadar biliyor?

Bu 7 tepenin en meşhuru yüzyıllarca şehrin kamusal merkezi olan Topkapı Sarayı’nın da bulunduğu Sarayburnu Tepesi.

İstanbul’un tepelerinden ikincisi ise adını Roma’dan getirilen taş sütundan alan Çemberlitaş Tepesi.

Dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı, bu tepeye damga vuran tarihi yapı.

Tarihi yarımadadaki üçüncü tepe ise Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii ile bezediği, Süleymaniye Tepesi.

Beyazıt Camii, İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt Kulesi de bu tepenin diğer anıtsal yapıları.

Yedi tepenin dördüncüsü Fatih Tepesi. İstanbul’un fethinden sonra inşa edilen Fatih Külliyesi, buradan Haliç’te batan güneşin kızıl akislerini izliyor.

Eski kentin beşinci tepesinde altın boynuz da denilen Haliç’e hakim Yavuz Selim Tepesi.

Kentin altıncı tepesi Edirnekapı ise uzun yıllar payitahtın güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip oldu.

Yedi tepenin sonuncusu ise Haseki Sultan Camii ve külliyesi ile süslenmiş olan aynı zamanda kentin en eski semtlerinden birine ev sahipliği yapan Kocamustafapaşa Tepesi.

İstanbul'un yedi tepesini İstanbullular'a sorduk.