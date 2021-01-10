İstanbul ormanlarında gönüllü temizlik

Corona virüsü salgını nedeniyle ormanlık alanlarda kamp ve piknik yapan vatandaşlar arkalarında çöp yığınları bıraktı. Durumdan rahatsız olan doğasever bir grup ise sosyal medyadan bir araya gelip, “Doğada Temizlik Var” isimli etkinlik ile ormanları temizlemeye başladı.

İlk olarak Belgrad Ormanı'nı temizleyerek işe başlayan gönüllüler daha sonra Kemerburgaz çevresinde çöp topladılar. Öte yandan onlarca poşet dolusu toplanan çöp, ormanlara verilen zararı gözler önüne serdi.

Salgın nedeniyle en fazla 10 kişi olacak şekilde bir araya gelen gönüllüler, yılda bir kez yurt genelinde aynı gün ormanları temizleme etkinliği düzenliyor. Gönüllü grup sadece ormanları temizlemekle kalmıyor aynı zamanda hayvanlar için mama da bırakıyor.

Sosyal medya aracılığı ile doğada çöp toplamaya başladıklarını ifade eden Emrah Koçer, “İlk olarak Belgrad Ormanında gönüllü olarak çöp toplamaya başladık. Daha sonra 16 ilde eş zamanlı bir etkinlik düzenleyerek 1000 kişilik gönüllü gurubu oluşturduk. Gönüllülerle birlikte 4 senedir doğada çöp topluyoruz. Pandemi döneminde insanları riske atmamak adına en fazla 10 kişi bir araya gelerek sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuyoruz. Her yıl 1 kere “Doğada Temizlik Var” isimli etkinliğimizi sosyal medyada yurt genelinde düzenliyoruz. Doğaya giden insanlara mutlaka yanınıza çöp poşeti alın diyoruz” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle ormanlardaki çöpleri toplamaya geldiğini ifade eden 6 yaşındaki Elif Duru Koçer, “Doğamız için çöp topluyorum. Buradan doğadaki insanlara söylemek istediklerim var. Herkes yemeklerini yedikten sonra etraftaki çöpleri toplasınlar. Lütfen ateş yakılmayan yerlerde ateş yakmayın” diye konuştu.

Pandemi sürecinde vatandaşların doğaya gezmeye yöneldiğine değinen Kerim Kuşçu, “Herkes kamp veya gezmek için doğaya akın etti. Kamp yapan bizim gibi insanlar biraz daha bilinçli doğayı temizliyorlar. Piknikçilerden kaynaklı olarak gördüğünüz gibi çöp yığınları oluşuyor” dedi. (İHA)