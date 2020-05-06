İstanbul’un orta yerinde 20’den fazla kedi katledildi

Ankara’da Berat Kaya'nın çoban köpeklerini sıpanın üzerine saldırtarak ölümüne neden olması, ülkede yaşanan hayvan cinayetlerini de gündeme getirdi. İstanbul'da bulunan Edirnekapı Şehitliği'nde, sokağa çıkma yasakları başladığından bu yana kedilerden haber alamadıklarını belirten hayvan severler, daha sonra öldürülmüş halde 20'den fazla kedi bulduğunu aktardı.

İNCELENMESİNİ İSTİYORUZ

BirGün’ün haberine göre, hayvansever Asiye Çelikkol, bir buçuk yıldır besleme yaptığı kedilerin mart ayında kaybolmaya başladığını anlattı. “Kaybolan kedi bir daha gelmiyordu” diyen Çelikkol, mart ayının sonuna doğru bir kedi ölüsü gördüklerini, o hafta içerisinde patileri yanmış halde bir kedi daha bulduğunu belirtti. Konu hakkında güvenlikler tarafından herhangi bir rapor tutulmadığına da dikkat çeken Çelikkol, şöyle konuştu: “Daha sonra kedilerimiz kaybolmaya devam etti. Beslediğimiz kedilerin birçoğunun parçalandığını gördük. 23 Nisan akşamı bir arkadaşımız kedilerin katledildiğini söyledi. Hep birlikte olay yerine gittik. Camide kalan evsiz Seyfettin Bey ile konuştuk. O da ikişer üçer ölü kedi bulduğunu, güvenliklerin kendisine ‘Başımızı belaya sokma' dediğini söyledi. Savcılıktan haber bekliyoruz,umutsuz bir şekilde derhal incelenmesini istiyoruz. Sıpayı parçalatanlar, hakkınızı aradığınızda sizi hapse atanlar…”

KEDİLERİMİZ VAHŞİCE KATLEDİLDİ

Kübra Güngör ise, üç kedinin ölüsünü kendisinin bulduğunu ifade ederek “Hamile bir kedinin karnını çıkarmışlardı, diğer kediler de vahşice katledilmişti. 15 Nisan'da direkt polis çağırdım. Savcılıktan izin alınması gerektiğini söylediler. Biz de gidip dilekçemizi verdik. Güvenliklerden de şüpheleniyoruz çünkü üç maymunu oynuyorlar. Öncelikle haberdar olduklarını, daha sonra haberdar olmadıklarını söylüyorlar. ‘Doğal ölüm' olabileceğini söylüyorlar ama hiçbiri doğal ölüm değil. Hiçbir hayvan hiçbir hayvanı bu şekilde katledemez” şeklinde konuştu.

Mehmet Küçük de, “Burada zaten yirmi otuz tane kedi vardı. Devamlı herkes yemek getiriyordu. Tatil olduğu gün kendi kedilerimizi burada bıraktık, gittik. Dükkânın orada bıraktığım üç dört tane kedim vardı. Pazartesi gittik, birçoğu kayıptı, kedilerimiz vahşice öldürülmüştü” dedi.