İstanbul’un sıcak havayla imtihanı

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, sahillere ve piknik alanlarına akın etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’da sıcak havadan bunalanlar piknik alanları ve sahillere akın etti. Kimi ormanda piknik yaptı, kimi sahilde denize girerek serinledi.

Piknik yapanların tercihi Belgrad Ormanı oldu.



Denizde yüzerek serinlemek isteyenlerin adresi ise Sarıyer’de bulunan Kısırkaya Plajı oldu.

Bazı vatandaşlar ise İstanbul Boğazı’nda suya girerek serinlemeye çalıştı.

“FAZLA RİSKE GİRMEDEN ÇOCUĞUMUZLA SERİNLİYORUZ”

Tarabya sahilinde yüzerek serinlemeye çalışan Mesut Yavuz isimli vatandaş, “Güneşten sadece burada kaçabiliyoruz, başka yerde kaçamıyoruz, serinleyemiyoruz. Serinlemek için harika bir yer. Fazla riske girmeden çocuğumuzla serinliyoruz” dedi.

“MANGAL YAKIYORUZ, KURALA DA UYUYORUZ”

Ailesi ile Belgrad Ormanı’na gelerek piknik yapan Şenol Metin de “Havalar sıcak fena terledik, kendimizi bir ormana atalım, rahat bir nefes alalım dedik. Çok da iyi oldu. Mangal yakıyoruz. Her türlü kurallara da uyuyoruz” diye konuştu. (DHA)