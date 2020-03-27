İstanbul’un tarih kokan semtleri kimsesiz kaldı

İstanbul'a uğrayan yerli yabancı tüm turistlerin göz bebeği semt olan Eminönü Çarşısı bomboş kaldı. Normal şartlarda caddede yürümekte bile zorlanırken şimdilerde ise corona virüs tedbirleri kapsamında boş kaldığı görüldü. Ayrıca Eminönü ile bütünleşen tarihi balıkçı teknelerinin önünde kimsemin olmadığı da görüldü. Öte yandan Tarihi Galata Köprüsü ile bütünleşen balıkçıların köprü de balık tutmadığı gözlendi. Eminönü’nde bulunan balık ekmek satan teknelerin önü ile hemen yakınındaki otobüs durakları da sessizliğe büründü. Eminönü iskelelerin önünde hiç kalabalık gözükmezken, arabalı vapur iskelesi de bu boşluktan nasibini aldı.

ARAÇLAR PARMAKLA SAYILIYOR

Fatih'ten Beşiktaş, Beyoğlu tarafına geçmek için Haliç Köprüsünü kullanan araçların azlığı dikkat çekti. Haliç Köprüsü’nden geçen araç sayısının parmakla sayılabilecek kadar az olduğu görüldü.