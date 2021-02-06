İstavrit bolluğu hamsinin yerini doldurmuyor

Trabzon’da teknelerle denize açılan balıkçılar ağlarını serin sulara bırakarak bol miktarda istavrit avlıyor.

Hamsinin yokluğunda istavrit tercih edilse de vatandaşlar hamsiyi umutla bekliyor. İstavritin kilosu ise 15 ila 25 lira arasında değişiyor.

“VATANDAŞTA BALIK ÖZLEMİ VAR”

Balıkçı esnafı İbrahim Örseloğlu hamsinin yokluğunda işlerin durgun olduğunu söyledi:

“Vatandaş şu an hamsi olmadığı için tercihini istavritten yana kullanıyor. Çünkü Trabzon’da hamsinin ikinci alternatifi istavrittir. Vatandaşlar dolayısıyla istavrite yöneliyor. Yavaş yavaş sezonun sonuna geliyoruz. Nisan’ın 15'inde yasaklar başlayacak. Vatandaşta balık özlemi var. Deniz şu an istenileni vermiş değil. 7 Şubat’ta hamsi avı yasağı kalkacak. İnşallah istenilen boyutta verimli, bol hamsi olur. Vatandaşlar da gönül rahatlığıyla alıp sezonun son hamsisini yer.”

Balıkhaneye gelen Seymen Dülger ise istavritin hamsinin yerini tutmadığını söyledi:

“Karadeniz’in genelde balığı hamsidir. İstavrit, mezgit gibi balıklar hamsinin yerini tutamıyor. Hamsinin olması bizim için çok önemli. Her gün yesek doymayız, hamsiyi seviyoruz. Her gün soframızda olmasını istediğimiz şey. Hamsi yoksa bizim için istavrit, sonra da mezgit gelir.” (DHA)



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