İstiklal Caddesi ilk kez bir yılbaşı gecesi sessizliğe büründü

İstiklal Caddesi’nde geçen yılbaşı ve bu yılbaşı çekilen fotoğraflar adeta corona virüsü ile geçen bir yılı özetledi.

Yılbaşı kutlamalarının İstanbul’daki adresi İstiklal Caddesi bu yıl sessizliğe büründü.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstiklal Caddesi de tamamen boşaldı.

Her yılbaşında insan selinin yaşandığı ünlü cadde, bir anda ıssız kaldı.

Polis ve zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne turistlerin de girişine izin vermedi. Meydan ve çevresi yaya ulaşımına kapatılarak sıkı güvenlik önlemi alındı. (İHA)