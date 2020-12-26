Kısıtlamanın başlamasıyla İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde saat 21.00’de başladı. Kısıtlama 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek.

Şehrin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, kısıtlama kurallarını ihlal eden ve dışarıda bulunmak için izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

İstiklal Caddesi kısıtlama saatinin başlamasının ardından turistlere kaldı. Polis, caddede dolaşan turistlerin pasaportlarını kontrol etti. Maske takmayan bir turist ile oğlu maske takmaları yönünde uyarıldı.

İşten çıkıp kısıtlamaya yakalanan bazı vatandaşları polis uyararak evlerine gönderdi.

“5 DAKİKADA EVDEYİM” DEDİ AMA…

İstiklal Caddesi’nde polis durdurduğu bir vatandaşa izin belgesi sordu. İzin belgesinin olmadığını söyleyen vatandaş, “İşten çıktım direkt eve gidiyorum” dedi. Polisin belge sorması üzerine, “Yok, çalıştım. Rap yaptım sadece. Müzisyenim” dedi. Bunun üzerine polis memuru, “İşte olabilmeniz için, sokağa çıkma yasağında çalışma belgeniz olması lazım” dedi.

Çalışma belgesinin olmadığını söyleyen vatandaş da, “Onu biliyorum da. Özür diliyorum sizden” dedi. İzin belgesi olamayan vatandaşın bilgileri alınarak sistem üzerinden cezai işlem uygulandı. (DHA)