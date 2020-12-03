İstiklal Caddesi’nde 7 bin kişi kuralı başladı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında cadde ve meydanlara limit uygulaması, Taksim İstiklal Caddesi'nde hayata geçirildi. Buna göre, her gün milyonlarca kişinin geçtiği İstiklal'e artık aynı anda en fazla 7 bin kişi girebilecek. Caddeye girişler sağdan, çıkışlar ise soldan yapılıyor.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi önceki gün Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemler değerlendirildi. Toplantıda yoğunluğun fazla olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni ek tedbirler alındı.

21 BİN METREKARELİK ALAN

Buna göre bugün saat 10.00’dan geçerli olmak üzere, İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan 1500 metrelik kısmı, fiziki engellerle kontrol altına alınacak. 21 bin metrekare olan bu kesimde, üç metrekareye bir kişi düşecek şekilde en fazla 7 bin kişi aynı anda bulunabilecek. Caddede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrollerinde, belirlenen yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda caddeye girişin durdurulacağı açıklandı.

YÜZ YÜZE GELMEDEN YÜRÜYÜŞ

Öte yandan, kişilerin yürürken yüz yüze gelmelerini engellemek, bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi üzerinde tramvay yolu orta nokta alınarak herkes gidiş yönüne göre yolun sağından yürüyecek. Cadde üzerinde sosyal mesafenin azaldığı, toplanmaların olduğu yerlerde bulunanlar kolluk ve zabıta tarafından uyarılacak. İzinli seyyar satış yapan kestaneci, simitçi gibi satıcıların etraflarında sosyal mesafeyi ihlal edecek tarzda birikme ve toplanmalar olduğu takdirde zabıta tarafından esnafa ait tezgah ve araçlar geçici olarak ara sokaklarda uygun noktalara alınacak.

ÇALIŞANLAR DAHİL DEĞİL

İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 308 işyerinde 5 binin üzerindeki çalışan, caddeye alınacak 7 bin kişiye dahil edilmedi. Alınan kararın emniyet ve zabıta yayın araçları ile İstiklal Caddesi üzerinde duyurulacağı ve basın yayın kuruluşları ile paylaşılacağı, kararlara uymayanlara ise 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.