İsveç Prensesi Sofia, corona virüsle mücadelede gönüllü olarak hastanede çalışacak

İsveç Prensesi Sofia, aldığı kısa süreli eğitimin ardından corona virüsü ile mücadele etmek için bir hastanade gönüllü hasta bakıcı olarak çalışmaya başladı.

İsveç Prensesi Sofia, üç günlük sağlık eğitimi alarak corona virüsü ile mücadele etmek için Stockholm’de bir hastanede gönüllü olarak göreve başladı.

35 yaşındaki Prenses Sofia, tıbbi olarak doğrudan hastalarla temas etmeyecek. Prenses, mutfak, dezenfekte ve temizlik işlerinde hastane çalışanlarına destek verecek.

İsveç Kraliyet Divanı’nın yaptığı açıklamada, “Kendimizi içinde bulduğumuz bu krizde, sağlık çalışanlarının ağır iş yükünü hafifletmek amacıyla Prenses, gönüllü olarak katılıp katkıda bulunmak istiyor” dendi.

Aynı zamanda eski bir model olan Prenses Sofia, 2015 yılında tahtın dördüncü sıradaki varisi Carl Philip ile evlenerek İsveç Kraliyet ailesine girmişti.