İsviçre’de genelevler önlemini aldı: 65 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet yok

Avrupa'da Covid-19 salgını yavaşlarken, kapatılan tüm sektörler kademeli olarak açılmaya başladı. İsviçre'de 8 Haziran'da açılan genelevler, virüsün yayılmasını engellemek için çeşitli önlemler aldı.

Zug kantonunda bulunan bir genelev, salgına karşı risk kategorisinde bulunan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunan kişilere hizmet verilmeyeceğini açıkladı. İsviçre basınına konuşan genelev işletmecisi Christian Gartneri getirdikleri yasak hakkında, bunun ayrımcılık olmadığını ve bu şekilde virüse karşı tehlikede olan kişileri korumaya çalıştıklarını dile getirdi.

Talebin oldukça yüksek olduğunu belirten Gartner, her müşteriden iletişim bilgilerini de alacaklarını belirtti. Bu sayede gerektiği zaman takip yapabileceklerini söyleyen işletmeci, bilgilerini vermeyi reddeden kişilere hizmet sunmayacaklarını belirtti.

“MÜŞTERİLER SEKSTEN ÇOK SOHBET İSTİYOR”

Euronews’un haberine göre, işletmeci Gartner, bu süreçte müşterilerin cinsel ilişkiden daha çok masaj ve sohbet talep ettiğini söyledi. Genelev ayrıca odalarda ikiden fazla kişinin bulunmayacağını ve aynı anda çalışan seks işçilerinin sayısını az tutacaklarını söyledi.

Alınan önlemler, İsviçre’de Covid-19 salgını sonrasında açılan tüm işletmelerden talep edilen korunma konsepti kapsamında yer alıyor. Buna göre iş yerleri, çalışanlarına ve müşterilerine virüsün bulaşma riskini en aza indirecek planlar hazırlıyor.

İsviçre’de salgının başlamasından bu yana en az 31 bin hasta tespit edilirken, 1.956 kişi de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.