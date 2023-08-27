2 bin 350 metredeki bağış kutusu soyuldu

İsviçre'nin Leukerbad beldesinde bulunan ve ülkenin en zorlu tırmanma rotalarından biri olan Gemmi Geçidi'ndeki bağış kutusunda biriken paralar çalındı.

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Valais kantonunda yer alan 2 bin 350 metre yükseklikteki tepeye tırmanan hırsızlar, Viaferrata-Klettersteig Gemmi Daubenhorn Leukerbad isimli yerel tırmanma kulübünün bağış kutusuna ulaştı.

Via Ferrata olarak da bilinen rota, en zorlu tırmanma rotası olarak sınıflandırılıyor. Buraya ulaşmak için zorlu tırmanışların yanı sıra dikey tırmanma merdivenleri ile dar çelik kablolar üzerindeki geçitlerin kullanılması gerekiyor.

Kulübün sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan paylaşımda, “Bunlar ne tür insanlar? Kulübümüz Via Ferrata’nın bakımını gönüllü olarak yapıyor. Biz hiçbir şey istemiyoruz ve şimdi birileri burayı korumak için bağışlanan parayı çaldı” ifadeleri yer aldı.

Kulüp yetkilileri, hırsızların tüm dağcılık malzemeleriyle donatıldığını ve bağış kutusunu kırmak için gerekli aletleri de yanlarında getirdiğini açıkladı.

500 İsviçre frangının çalındığını bildiren yetkililer, bağış kutusunun kırılmış ve boş olarak bulunduğunu kaydetti.

YALNIZCA DENEYİMLİ DAĞCILAR ULAŞABİLİYOR

İsviçre’nin en uzun koruma altındaki tırmanma rotasında bulunan kulübün bağış kutusuna yalnızca deneyimli dağcıların ulaşabilmesi de büyük şoka neden oldu.

Hırsızların tespit edilmesinin zor olduğu ifade edilirken, tırmanma kulübü, hırsızların vicdan azabı çekeceğini ve parayı iade edeceğini umuyor.

Tırmanma kulübü gibi kuruluşların, bu olayın ardından nakit bağış toplama yöntemini değiştirmeyi değerlendirebileceği belirtiliyor. (AA)