İtalya mahkemesi ‘Kadın tahrik etti’ dedi, tecavüz suçlaması düştü

İtalya’nın Torino kentindeki bir barda yaşanan tecavüz olayıyla ilgili mahkemenin kararı ülkede tepki çekti. Hakim, tecavüze uğradığını söyleyen kadının bar tuvaletinin kapısını açık bırakarak erkeği tahrik ettiğine hükmetti.

Sozcu.com.tr

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İtalya'da bir erkeğin kadın tarafından tahrik edildiği gerekçesiyle tecavüz suçlamasından beraat etmesi ülkede büyük tepkiye yol açtı.

Torino kentindeki mahkeme, 2019'da bir barın tuvaletinde bir kadına tecavüz etmekle suçlanan erkeği suçsuz buldu. Hakim, alkollü kadının tuvaletin kapısını açık bırakarak erkeği tahrik ettiğine hükmetti.

Karar kadın hakları örgütlerini ayağa kaldırırken bazı siyasetçiler de kararı kınadı.

Kuzey Ligi partisinden kadın milletvekili Laura Ravetto, kararı “tüyler ürpertici” diye niteleyerek kurbanın cinsel ilişkiyi istemediğini açıkça beyan etmesine rağmen erkeği tahrik etmekle suçlandığını söyledi. Beş Yıldız Hareketi'nden Maria Edera Spadoni de yargıya kararı gözden geçirme çağrısı yaptı.

Çok sayıda kişi de bu sabah mahkeme binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

İtalya yargısı daha önce de “kadın düşmanlığı” eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. 2019'da iki erkeğe yönelik tecavüz suçlaması, kurbanın “kadınsı ve çekici olmadığı” gerekçesiyle düşürülmüştü.

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