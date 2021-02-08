İtalya’da bu evler sadece 8.5 lira! Tek şart restore etmek

İtalya’nın Sicilya Adası’nın Troina kasabası, satışa çıkarılan evleriyle Avrupa’da gündem yarattı. İngiliz basını, corona virüsü nedeniyle aylardır evlerinde kapalı kalanlar için güneşli bir Akdeniz kasabasına yerleşme fikrini ortaya attı.

“Sicilya’nın Balkonu” olarak da adlandırılan Troina’nın giderek nüfusunun azalması ve bölgenin sessizliğe gömülmesi üzerine Belediye Başkanı Sebastiano Fabio Venezia harekete geçti. Evleri 1 euro’dan (8.47 TL) satışa çıkaran Başkan Venezia, tek şart olarak restorasyon yapılmasını gösterdi.

212 BİN TL RESTORASYON DESTEĞİ



Bu konuda da alıcıya destek sözü veren Venezia, evin yenilenmesi için 22 bin sterlin (212 bin TL) kaynak sunacaklarını söyledi. 4 bin 385 sterlin (42 bin TL) depozito ödeyecek olan kişiler, restorasyonu bitirdikten sonra bu ücreti geri alacak.

Restorasyon işleriyle uğraşmak istemeyenler için de seçenekler mevcut. Buna göre oturulacak durumda olan ve restore edile şartı bulunmayan evleri almak isteyenler ise 8 bin 800 sterlini (85 bin TL) gözden çıkaracak.

4 BİN HEKTARLIK ORMAN



Muhteşem dağ manzaraları ve 4 bin hektarlık bir orman etrafına kurulu kasaba, yeni ev sahiplerine ata binme ve doğa yürüyüşleri gibi imkanlar da sağlayacak.