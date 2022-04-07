İtalya’da şaşkınlık: Starbucks Roma’daki ilk şubesini açtı

Kahve bazlı capuccino ve espressonun başkenti olan İtalya'nın başkenti Roma, ABD'li kahve zinciri Starbucks'a boyun eğdi.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli kahve zinciri Starbucks’a yıllarca direnen İtalya’nın başkenti Roma’da şirketin ilk şubesi açıldı…

Dünya çapında 34 binden fazla şubesi bulunan kahve zincirine hem İtalyan halkı hem de siyasetçiler yıllarca karşı çıkmıştı. Starbucks’ın kurucusu Howard Schultz’un 1983’te Milano’da espresso içerken kurmaya karar verdiği şirketin İtalya’ya girişi büyük tepki çekmişti.

İtalya’da tezgahta 1 euroluk kahve içip hemen mekandan ayrılma alışkanlığını gözlemleyen Schultz, Starbucks’ı kurmuştu. Fakat İtalyan kamuoyu Starbucks’ın ülkeye girmesini engellemişti. İtalya pazarına geç giren Starbucks 2018’de Milano’da ilk şubeyi açmış ve o zamandan beri de 16 şube açmıştı.

Önceki gün Roma’nın Castel Romano bölgesinde Starbucks ilk şubesini açtı. Starbucks sözcüsü, “Başta oluşan korkuya rağmen İtalyanlar Starbucks’ı çok beğendi. Şu an Napoli’de şube açmayı planlamıyoruz” dedi.

Floransa’nın dışında ve Roma’daki şubeler dışında diğer Starbucks şubeleri ülkenin kuzeyinde yer alıyor.

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