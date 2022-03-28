İtalya’dan UNESCO’ya espresso talebi

İtalya, 1900'lü yılların başında keşfedip tüm dünyaya tanıttığı espresso kahvesi için UNESCO'dan tescil ve tanıma istiyor.

Sozcu.com.tr

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İtalya’nın kültürel mirasları arasında yer alan espresso kahvesi için tescil süreci başladı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Ulusal Espresso Günü’nde toplanan imzalarla, espresso kahvesi ritüelinin de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun Kültürel Miras listesine girmesi talep ediliyor.



Roma’nın bar işletmecileri başkanı Sergio Paolantoni, konuyla ilgili olarak “İnsanlar sabahları barda kahve içerken siyaset ve spor hakkında konuşurlar. Bu sadece bir tüketim alışkanlığı değil, kültürel bir fenomen, yaşam tarzımızın bir ifadesi olarak takdir edilen günlük bir ayin” dedi.

İtalya’da tarım bakanlığı yardımcısı Gianmarco Centinaio da, espresso içme ritüelinin “İtalya’nın kuzeyini ve güneyini birleştiren ulusal kimliğin ayrılmaz bir parçası” olarak nitelendirdi.

Talep, UNESCO tarafından onaylandığı takdirde, espresso; pizza, kukla tiyatrosu ve trüf avcılığıyla beraber İtalya’nın kültürel miras listesinde yer alacak.



59 milyon nüfuslu İtalya’da her gün 30 milyon adet espresso tüketildiği açıklandı. UNESCO, 2013 yılında da Türk kahvesini kültürel miras listesine almıştı.

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