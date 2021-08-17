İtalyan fenomen turistik bölgenin kirli yüzünü ortaya çıkardı

İtalyan fenomen Selvaggia Lucarelli, Sicilya'daki tatilinden paylaştığı fotoğraflar ve videolarla ortalığı karıştırdı. Influencer'ın Sicilya'nın öne çıkan yerleşim yerlerinden Noto'daki çöp yığınlarını görüntülemesi, yaşanan elektrik sorununu paylaşması şehrin belediye başkanının tepki göstermesine neden oldu.

SOZCU.COM.TR

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Instagram’da 1,1 milyon takipçisi olan gazeteci Selvaggia Lucarelli, Noto’nun LGBT+ kültürüne adanan Giacinto Festivali’nin onur konuklarından biriydi. Ziyareti, barok mimarisiyle ünlü kasabayı parlatması gerekirken tam bir skandala dönüştü.

Lucarelli, arkadaşı şef Lorenzo Biagiarelli ve köpekleri ile Noto yakınlarında kiralık bir villada kalmaya karar verdiler. Ancak tekrarlanan elektrik kesintileri sayesinde villanın ışığı, kliması ve suyu kesiliyordu.

Gazete yazıları ve televizyonda düzenli olarak yayınlanan talk şov programlarına katılan Lucarelli, serinlemek ve telefonunu şarj etmek için kendini arabasına sığınırken buldu:

“Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama Noto’ya yaptığım bu geziyi hayatımın en kötüsü olarak hatırlayacağım. Pek çok yerin göz kamaştırıcı güzelliğini takdir ettim ama gerisi yokmuş gibi davranamam. Fahiş bir fiyata kiraladığım yerin sahibinin insafına kalmış durumdayım. Bahçede jeneratör yok, acil durum ışığı bile yok. Zifiri karanlık, sıfır su.”

Yaşadığı çile, çoğu kişinin “Sicilya’nın geri kalmışlığını gözler önüne serdi” olarak yorumlandı.

Lucarelli ayrıca, kasabanın çöp toplama hizmetinden çok uzak olduğunu da belirtti. Torbaların üst üste yığıldığı bir çöp toplama istasyonunun fotoğraflarını yayınladı. Arabasından çekilen bir videoda, yüzlerce metre boyunca yol kenarını kaplayan yarı yanmış çöpleri görüntüledi.

Lucarelli, Noto belediye başkanı Corrado Bonfanti’ye hitaben yazdığı bir mesajda, birçok Sicilyalı’nın kendisine yazdığını da söyledi: “Turistleri kandırmak için biraz pudra ve ruj yeterli değil.”

Bir bankacı ve Sicilya’nın güneydoğu turizm bölgesinin başkanı olan Bonfanti, suçu Lucarelli’nin villasının özel sahibine yüklemeye çalıştı ve şikayetlerin yerin güzelliğini tehlikeye atmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Lucarelli pişman değildi. “Kısacası kral çıplak diyorum. Fotoğraflarıma bakın ve kasabayı rahatsız eden ben miyim, bu dehşetten rahatsız olan turistler mi karar verin.”

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