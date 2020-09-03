İtalya’nın ikonik Marmolada Buzulu 15 yıl içinde yok olabilir

3342 metre yüksekliğindeki Marmolada Buzulu, Dolomitler’deki en büyük buzul. Yüksek rakımı ve kuzey Alpler’ne maruz kalması sayesinde, yazın bile yılın herhangi bir zamanında kayak imkanı sağlayan doğal İtalyan dağ silsilesindeki birkaç buzuldan biri. Ancak Padua Üniversitesi’nden yapılan yeni bir çalışma, ikonik buzulun endişe verici bir oranda hacim kaybettiğini doğruladı ve 15 yıl sonra Marmolada’nın tamamen ortadan kaybolabileceğini açıkladı.

Padua Üniversitesi’nden İtalyan Glaciological Committee üyesi ve jeomorfoloji profesörü Aldino Bondesan, “Buzul, son 70 yılda, hacminin % 80’inden fazlasını kaybetti ve 1954’te 95 milyon metreküpten bugün 14 milyona düştü” dedi. Bondesan, “Ortadan kaybolması daha da yaklaşıyor. 15 yıldan fazla ömrü kalmamış olabilir.” açıklamasını yaptı.

Marmolada, Dolomitler’de en çok araştırılan buzullardan biri ve 1902’den beri her yıl ölçülüyor. Araştırmacılar, hızlı hacim kaybını, son yıllarda karbon emisyonlarındaki istikrarlı artışa bağlıyor. On yıl önce, Marmolada yılda beş hektar buz kaybediyordu, ancak şimdi bu dokuz hektara çıktı. Başka bir buzulbilimci olan Profesör Mauro Varotto ise, bu eğilim devam ederse “2031 yılına kadar buzulun çoğunun yok olmasına yol açabilir” diye ekledi.

Çalışmanın bulguları, iklim değişikliğinin dünyadaki buzulların erimesine neden olduğunu gösteren diğer araştırmalardan elde edilen sonuçları yansıtıyor. Bilim adamları, kuraklık zamanlarında deniz seviyelerini yükseltebileceğini, selleri tetikleyebileceğini ve su kaynaklarını azaltabileceğini söylüyorlar.

Avrupa Çevre Ajansı’na göre, Alpler’deki buzullar 1900’den beri yaklaşık yarı yarıya küçüldü. İsviçre’deki ETH Zurich’in bir başka çalışması, karbon emisyonları artmaya devam ederse Alp buzullarındaki buzun üçte ikisinin yüzyılın sonunda eriyeceği konusunda uyardı.

Padua Üniversitesi’nin Marmolada üzerine yaptığı araştırmanın sonuçları, bu yılın sonlarında Journal of Glaciology’de yayınlanacak.

Kaynak: Lonely Planet

Çeviri: Gökçe Günaç