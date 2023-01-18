Ivana Trump’ın vasiyeti açıklandı… Eski kocası Donald Trump’a hiçbir şey bırakmamış

Eski Amerikan Başkanı Donald Trump ile 15 yıl evli kaldıktan sonra boşanan ve geçtiğimiz temmuz ayında da vefat eden Ivana Trump'ın vasiyeti tüm detaylarıyla açıklandı. Trump, vasiyetinde hem ailesini hem de yakın arkadaşlarını ihmal etmese de eski eşi Donald Trump'a hiçbir şey bırkmayarak dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Temmuz ayında hayatını kaybeden Ivana Trump’ın vasiyetinin detayları basına yansıdı.

Ivana Trump’ın 34 milyon dolarlık mirası çocukları, arkadaşları ve hayır kurumları arasında paylaştırıldı. Ayrıca Trump, çocuklarının eski dadısına 1 milyon dolarlık bir apartman dairesi ve Yorkshire teriyeri Tiger Trump’ı bırakırken eski kocası Donald Trump’a hiçbir şey bırakmadı.

İşte vasiyetin detayları:

Ivana Trump; mücevherleri ve kürk koleksiyonunun satışından elde edilen tüm fonlar dahil olmak üzere kişisel mallarının çoğunu çocuklarına miras bıraktı.

Kıyafetleri, veraset kayıtlarında kabul edilen hayır kurumlarına bağışlandı. Milyonlarca dolarlık gayrimenkul portföyü çocuklarının kontrolüne geçti.

Vasiyette en dikkat çeken isimlerden biri ise Dorothy Curry oldu. Trump, Florida’daki apartman dairesini, yakın arkadaşı ve aynı zamanda eskiden çocukların dadısı olan Dorothy Curry’ye bıraktı.

Çocuklara dadılık yaptıktan sonra Trump ailesinin yakın dostu olan Curry, Ivana Trump’ın hayatta kalan Yorkshire teriyeri Tiger Trump’a da göz kulak olacak. Curry, Trump’ın cenazesinde yaptığı konuşmada arkadaşının kendini yalnız ve acı içinde hissettiğini belirtmişti.

Ivana Trump, ölümünden önce iki kez daha evlendi. En son eski kocası Rossano Rubicondi ile birlikte olan Trump, Rubicondi’ye de vasiyetinde yer vermek istedi ancak, 49 yaşındaki Rubicondi 2021’de hayatını kaybetti. Çift, ilk olarak 2008 yılında evlenmiş ve 2009 yılında da boşanmıştı ancak 2019’a kadar bir dargın bir barışık bir ilişki yürüttüler.

Vasiyette dikkat çeken bir diğer detay da Donald Trump’a hiç yer verilmemesi oldu. Ivana Trump, 34 milyon dolarlık mal varlığından eski kocası Donald Trump’a hiçbir şey bırakmadı.

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