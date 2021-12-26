İvriz Baraj Gölü flamingoları ağırlıyor

Halk arasında, allı turnalar diye de bilinen, güzelliğiyle doğayı renklendiren flamingolar Konya’nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Barajı'na geldi.

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Sabahın erken saatlerinde gelen ilk flamingo sürüsü, İvriz Baraj Gölüne gelerek gölde görsel şölen oluşturdu. Geçtiğimiz yılda da İvriz Barajına gelen flamingolara bakmaya gelen doğa fotoğrafçısı Bülent Fakı Şengün, İvriz Baraj Gölü’nün yaklaşık 200 civarında flamingo gurubunu ağırladığını söyledi.

Fakı, “2021 yılının son döneminde, Toros Dağlarının yüksek kesimlerine yağan beyaz bereket karla birlikte sevindik. Yaşanan kuraklık sonrasında baraja gelen Delimahmutlu Çayı, İvriz Barajına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde yağan yağmur seli ve sonrasında yağan karla İvriz Baraj Gölünü doldurmaya başladı. Kar sularıyla birlikte eski özlenen günlerini arayan baraj gölü, şimdi de konukları olan allı turnaları da ağırlayarak görsel bir şölen sunuyor” dedi. (İHA)