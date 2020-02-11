İvriz Baraj Gölü’nde 12 flamingo ölü bulundu
Halkapınar ilçesinde İvriz Baraj Gölü’nde flamingoların öldüğünü gören çevredekiler, belediye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, gölde 12 flamingonun öldüğünü belirledi. Sudan çıkartılan ölü flamingolar, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, flamingoların kış şartları nedeniyle öldüğü üzerinde durulduğunu belirtti. Bakkal, gölde yaklaşık 300 flamingonun bulunduğunu söyledi. DHA