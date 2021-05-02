İYİ Partili Sarı’dan kuryeler için çağrı: 20 dakikada teslim uygulaması bitsin!

Ulaşım ve trafik uzmanı, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, pandemide çok önemli bir görev üstlenen paket servis teslimatçısı motosiklet kullanıcılarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Türkiye genelinde 968 bin motosiklet sürebilen kurye bulunduğunu, birçoğunun da A2 ehliyetinin olmadığını belirten Sarı, bu konuda yaşanan sorunların odak noktasının İstanbul olduğuna vurgu yaptı.

Sarı, İstanbul'da yasal ve kayıt dışı yaklaşık 15 bin kurye bulunduğunu kaydederek şu bilgileri paylaştı: “İstanbul'da 2021 Nisan itibariyle 382 bin 503 motosiklet bulunuyor. Motosikletler ocak ayında 2 bin 236, şubat ayında 2 bin 613, mart ayında 3 bin 335 olmak üzere toplam 8 bin 184 kazaya karıştı. Türkiye genelinde son bir yılda motosiklet kullanımı esnasında 160 ölümlü kaza meydana geldi, bunların 86'sı İstanbul'da gerçekleşti.” Dr. Sarı kazaların önlenmesi için 20 dakikada teslim süresinin iptal edilmesini ve motosiklet kullanıcılarının eğitimden geçirilmesini önerdi.

Kuryeler için dinlenme alanlarına ihtiyaç var

Dr. Suat Sarı, Motosikletli Kuryeler Derneği ile yaşadıklarını sorunlarla ilgili görüştüğünü belirterek kuryelerin taleplerini şöyle aktardı: “Motosikletler için herhangi bir park yeri bulunmamaktadır. İspark'larda parasını vererek bile motosikletimizi park edemiyoruz. Özellikle işlek ana caddelerde arabalar için ayrılan park ceplerinde bizim için bir arabalık alan üç motora kadar kullanılabilir hale getirilebilir. İstanbul'un farklı yerlerinde motosikletli kuryeler için durak/dinlenme alanlarına ihtiyacımız var. Zincirlikuyu köprü altı, kayıt dışı durak haline gelmiştir. Yayalar, polisler, zabıtalarla dönem dönem sorunlar yaşanmaktadır. Kuryelerinin teslimat sonrası puanlaması uygulaması kaldırılmalı. Özellikle sert rüzgar ve hava şartları sırasında köprülerde karşı yakaya geçmemize izin verilmiyor. Avrasya Tüneli'nin motosiklet trafiğine açılmasını istiyoruz.” Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir ise “Bir motosikletli kurye İstanbul şartlarında kurallara uyarsa neredeyse ölecek. Motosikletlilere uygulanan hız sınırı 80-100. Benim yanımdan hafriyat kamyonu 120 km. hızla geçiyor. Rüzgarı beni savuruyor. Ben kendimi korumak için emniyet şeridine kaçıyorum. Bütün sürücülerin bu konuda hassas olması gerekiyor” diye konuştu.

Kaza yapmayan neredeyse yok!

Hasan Ceylan İstanbul'da moto kuryelik yapıyor. 19 yıldır bu işin içinde. Bir paketi 25 dakikada sahibine yetiştirmesi gerektiğini söylüyor, şunları anlatıyor: “Bazen trafikte sürücülerle sorun yaşıyoruz. Vaktimiz sınırlı Arkadaşlarımdan çok kaza yapan oldu. Bizim de yaşadığımız kazalar var.”

Sarı'dan 6 çözüm önerisi

Pandemi döneminde motosikletli kuryelerin kazalara karışma oranlarının hızla arttığına dikkat çeken Dr. Suat Sarı şu çözüm önerilerini sıraladı:

Her işveren motosikleti aldığı tarihten itibaren emniyet trafik merkezi izleme birimine kaydını yaptırmalı. Her motosiklet üzerine bir chip monte edilmeli. Bu sayede motosikletin gittiği, geldiği güzergah, hız, kullanıcı bilgileri sisteme işlenecektir.

Tüm motosikletçilere, yetkin eğitim bitimlerinde yarım gün teorik, yarım gün de pratik eğitim verilmeli. Yine bu sürücüler psikolog ve psikiyatr testlerinden geçirilip sertifikalandırılmalı.

Her motosiklet kullanıcısı mutlaka dizlik ve kask takmalı.

Hızı teşvik eden 20 dakikada teslim süresi iptal edilmeli.

6331 sayılı yasa gereği, motosiklet kazalarının yüzde 100 sorumlusu işveren olacaktır.

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir de motorlu kuryelik mesleğinin tehlikeli meslek sınıfına alınmasını istedi. Özdemir “30 yıldır bu sektör var ama sorunlar duruyor. Çalışma Bakanlığı ile iletişim halindeyiz. Bir an önce tehlikeli meslek sınıfına alınmalı moto kuryeler. Gerekli şartlar düzenlenmeli” diye konuştu.