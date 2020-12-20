İyi yemek yapmak temel ihtiyaç oldu

Herkes evlere kapanınca iyi yemek yapmak temel ihtiyaç oldu. Buna işsizlik korkusu da eklenince yeni bir kariyer fırsatı arayanlar için aşçılık eğitimleri ilgi odağı haline geldi. MSA’nın kurucusu Aksel, “Yoğun başvuru var” dedi.

Coronavirüs pandemisinde açılışı ekmekle yaptık, şimdilerde aldığımız kiloların da etkisi ile sebze yemeklerine odaklanıyoruz. Ne pişiriyor olursak olalım evlere kapanınca iyi yemek yapma isteği hiç bu kadar geniş bir kitle için öncelik olmamıştı. 16 yıldır mutfak eğitimi veren Mutfak Sanatları Akademisi'nin (MSA) Kurucu Ortağı Mehmet Kemal Aksel, özellikle pandemi ile profesyonel aşçılık eğitimlerine büyük ilgi olduğunu, başvuru rekoru kırıldığını anlattı. İlginin artmasında iyi yemek yapma arayışının yanında işsizlik korkusu da ağırlık kazandı.

TEKNİK İSTİYOR

MSA Yönetici Ortağı Sitare Baras, “Coronavirüs sonrası karantinaya girenler için evde iyi yemek yapabilmek temel ihtiyaç oldu. Artık insanlar teknik öğrenmek istiyor. Profesyonel aşçılık, pastacılık eğitimlerine talep salgına rağmen yüzde 15 arttı. Bu nedenle bu yıl ilk kez akşam sınıfları açtık. Onlar da yüzde 100 doldu” diye konuştu.

İŞSİZLİK KORKUSU

MSA son karantina önlemleri nedeniyle 4 Ocak'a kadar kapalı. Buna rağmen her gün en az 10 başvuru telefonu aldıklarını anlatan Mehmet Kemal Aksel, “Gençler arasında işsizlik yüzde 25'in üzerinde. Peki işi olan yüzde 75 gencimiz işinden memnun mu? Bize başvuranlar arasında farklı alanlarda üniversite eğitimi alanların önemli bir ağırlığı var. Örneğin hukuk kazanmış, 2. sınıfta okuyor ama iş bulamayacağından endişeleniyor. Geliyor, aşçılık eğitimi alıyor. İşlerinden memnun olmayan, sorgulayan beyaz yakalılar da aşçılık eğitimiyle çok ilgili” diye konuştu.

Haziran sonrasında cafe açmada ikinci dalga başlar

Yiyecek içecek sektörü, işsiz kalıp iş bulamayanlar için görece düşük sermaye ile iş kurma fırsatı sunuyor. Sitare Baras, işsizlikte pandemi etkisinin net biçimde ortaya çıkmasından sonra bu sektöre girmek isteyenlerin yeni bir dalga başlatacağını öngördü. Baras, “Plazalardaki iş gücü kaybını daha görmedik. Daha önceki krizlerde yaşadığımız hareketi bekliyoruz. Yurtdışına da akredite bir eğitim kurumu olarak işletme açmak, iyi ürettiği bir şeyin üretimine geçmek isteyenlerden çok ciddi bir talep artışı bekliyoruz” dedi.