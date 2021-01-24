İyilik için harekete geçtiler

İstanbul'da çoğu üniversite öğrencilerinden oluşan grup, iyilik hareketiyle yola çıktı. Özellikle Beyoğlu'ndaki evsizlere çorba dağıtan gençler zamanla dernekleşti. Evsizlerin, sağlık işlemlerinden, iş bulmalarına ve aileleriyle barıştırılmalarına kadar birçok başarıya imza atan ÇOTUN (Çorbada Tuzun Olsun) Derneği 5.5 yılda binlerce evsize ulaştı. Sokakta yaşayan 800 kişi için sosyal izleme yaptı.

İnsanların sokakta yaşamayı tercih etmesinde birinci etken aileleriyle yaşadıkları kırgınlıklar oldu. Uluslararası birçok projeye imza atan dernek, devlet kurumları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yapıyor. ÇOTUN'un Başkanı Dr. Ahmet Türker, derneğin kuruluş hikayesini anlattı. Eyüpsultan'da dolaşan bir grup genç, evsiz biriyle karşılaştı. Yemek arayışında olan bu kişiye yardım etti.

İnsanların günlük yaşamlarını devam ettirecek kadar gıdaya ulaşmakta zorlandığını fark eden gençler, evsiz insanlar için “Bir şeyler yapmak lazım” dedi. Her şey o anda oldu. Beyoğlu'nda 2014'ün sonlarında, bir dernek mutfağında mercimek çorbası hazırlayan gençler, Taksim çevresindeki evi olmayan insanlara dağıttı.

Ayda 3 kişi işe başlıyor Gençler 2017'de dernekleşti. ÇOTUN sayesinde günlük 50 ila 150 evsiz, sağlık ve sosyal hizmetlere ulaşıyor. 2019'da 18 bin 911 faaliyet gösteren gönüllüler, bugüne kadar binlerce evsize yardım ederken, sokakta yaşayan 800 kişinin sosyal izlemesini gerçekleştiriliyor. Pandemi sürecinde de evsizlerin yemek, battaniye, mont ve temizlik kiti ihtiyaçları karşılanıyor. Koronavirüs olanlar hastaneye götürülüyor. ÇOTUN Derneği pandemi öncesi döneme kadar da ayda ortalama 3 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Sosyal yaşama döndürüyorlar

Çorba alan insanların sayısı çoğalırken, iyilik için kıvılcım yakan gençlerin sayısı da arttı. “Çorbada Tuzun Olsun” olarak adlandırılan çalışmayı duyanlardan kimisi mercimek getirerek, kimi para göndererek, kimi ekipte yer alarak çalışmalara katkıda bulunuyor. Evsizlerin yemek ihtiyaçları dışında sosyal yaşama dönmeleri için kollarını sıvayan gönüllüler, nüfus cüzdanı çıkarmaktan sağlık sorunlarının çözülmesine, madde bağımlısı olanların rehabilite edilmesinden barınma şartlarının iyileştirilmesine ve psikolojik desteğe kadar birçok faaliyeti de gerçekleştiriyor.

EVSİZ BİR VATANDAŞI DEVLET MEMURU YAPTILAR

ÇOTUN Derneği'nin Başkanı Ahmet Türker, bir evsizin hikayesini şöyle anlattı: “Bizden yemek alan bir dostumuzu kafede işe soktuk. Hukuki destek sağladık. Şu an memur olarak çalışıyor. Bu dernek ile ‘Evsiz dostu toplum ve evsiz dostu şehir' projesi oluştu. İBB'yle kış ve pandemi tesisleri projesi yapıldı. ÇOTUN, Avrupa'da evsizliğe son vermek için kurulan FEANTSA'nın Türkiye'den ilk ve tek üyesidir.”