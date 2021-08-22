İyilik takipçileri yardıma koşuyor

Sosyal hizmetler uzmanı Rana Çetinkaya’nın kurduğu İyilik Hareketi Derneği 1500 üyeye ulaştı Felaketten felakete koşan iyilik takipçileri, “Siyasi rant ve reklam yapmadan görevdeyiz” dedi...

YAŞAR ANTER

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İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde yaşayan evli, bir çocuk annesi fitness eğitmeni ve sosyal hizmetler uzmanı 31 yaşındaki Rana Çetinkaya ocak ayında kurucu başkanlığını yaptığı İyilik Hareketi Derneği'nin çalışmalarını anlattı. Çetinkaya geçtiğimiz yıl ekim ayının sonunda İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde meydana gelen depremi birebir yaşadığını belirterek,

74 AİLEYE YENİ EV…

“Evimiz zarar görmedi ama hemen ilerimizdeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı. O depremde sokağa çıkıp etrafımdaki vatandaşları örgütleyerek yaklaşık iki hafta çalıştık. Ve böyle büyük bir felakete karşılık toplum olarak tam hazırlıklı olmadığımızı anladım. O depremde yaşadıklarım insanların bana olan güveni bir anda İyilik Hareketi Platformu'nun kendiliğinden oluşmasına neden oldu” dedi. Ocak ayının başından itibaren resmi olarak dernek oluşumunu tamamladıklarını belirten Çetinkaya, “Kurucu arkadaşlarla birlikte oturup konuştuk, diğer derneklerden farklı olmamız gerektiğini toplumun her kesiminden insanların bize destek vermesi için siyaset, rant, reklam peşinde olmamamız gerektiği konusunda anlaştık. Ve İzmir depreminde 18 TIR dolusu malzeme yardımı yaparken 74 aileyi yeni evlerine yerleştirmeyi başardık. Tüm bunları yaparken kesinlikle nakdi değil ayni yardımlarla yapmayı başardık. Şu anda resmi dernek üyemiz 600, gönüllü sayısı ise 1500'e ulaştı. Yaptığımız işi görenlerin sayısı arttıkça İyilik Hareketi olarak çığ gibi büyüdük” diye konuştu. Çetinkaya, şöyle devam etti: “Derneğimizin esas amacı insani yardımlar yapmak. Ayrıca hayvanlar içinde projelerde üretiyoruz. Ancak biz İzmir depremi ile beraber başlayan bir oluşumuz, tamamen vatandaş birliği hareketi, dernek kurma amacı gütmeden ancak sonrasında dernekleşen bir ekibiz. İzmir depreminde çok etkin bir rol almıştık. Sonrasında da biz bunları hayata geçirmeye karar verdik. Farklı konularda projeler üretmeye başladık. Özellikle çocuklarımız, kadınlarımız ve hayvan dostlarımızla alakalı çeşitli çalışmalarımız var. Afet bölgesinden çıkan bir dernek olduğumuz için hemen koordine olabiliyoruz ve toplamda Marmaris, Bodrum ve Manavgat yakınlarında da ortalama 75 gönüllümüzle beraber hareket ettik. Böyle oluşumları iyi organize ederek yönlendirme peşinde olmalıyız ki yapılan yardımlar ve iyilikler yerini bulsun, yardımları suistimal etmeye niyetli olanlara fırsat verilmesin.”

FELAKETİN IRKI, RENGİ SİYASETİ ASLA OLMAZ

İyilik ve yardımseverliğin yeri ve zamanı olmadığı gibi siyasete alet edilmemesi gerektiğini de belirten Rana Çetinkaya, son olarak şunları söyledi: “Afetlerdeki yardımlar şova dönüştürülüp siyasi hedef veya siyasi reklam amacıyla kullanılabiliyor. Muğla yangınında başkasının hayatını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan arkadaşlarımız oldu. 2 kez zehirlenme tehlikesi geçirdim. İnsanlar canını ortaya koyup yardım yaparken birilerinin siyasi rant ve reklam yapmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'de iyilik ve gönüllü çalışan dernek, platform ne olursa olsun siyasallaştırılmasına karşıyız. Felakete uğrayan insanın ırkı, rengi, siyaseti olmaz. Afetlerde yardım konusunda büyük bir bilinç doğdu.”